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    «Ростов» не готов продать Шомуродова в «Дженоа» за 8 миллионов

    «Ростов» ответит отказом на предложение «Дженоа» по трансферу нападающего Эльдора Шомуродова, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Руководство ростовчан не устраивает предложенная сумма в 8 миллионов евро.

    Сообщалось, что 25-летний узбекский форвард близок к переходу в «Дженоа» за 8 миллионов евро. Клубы находятся в продвинутой стадии переговоров.

    • В матче квалификации Лиги Европы с израильским «Маккаби» (1:2) Шомуродов забил за «Ростов» впервые за семь месяцев.
    • Безголевая серия игрока сборной Узбекистана насчитывала 15 игр.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +40939

      MaxRnD 15 минут назад

      Полоз и Тошевски пока просто никакущие, а узбек, хоть и не забивает, но очень полезен для команды.
      Как говорил Шарик из Простоквашино: "Для того чтобы что-то продать, сначала нужно что-то купить" (ненужное намеренно опустил)

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      Рейтинг: +2194

      Genz 17 минут назад

      двух братьев Хасамото надо взять,чем один узбек

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      Рейтинг: +4945

      САДЫЧОК 22 минуты назад

      Надо продавать и искать нового ! Посмотрите даже Роттенберг играл неплохо у Бердыева и Дзюба у Семака , который обязывает всех играть на него ! Я , к чему ? К , тому , чтобы искать и находить достойную замену !

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      Рейтинг: +1384

      LOKOfanatik19 36 минут назад

      Здрасти загнивание в РПЛ )))

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