«Ростов» не готов продать Шомуродова в «Дженоа» за 8 миллионов

Полоз и Тошевски пока просто никакущие, а узбек, хоть и не забивает, но очень полезен для команды.
Как говорил Шарик из Простоквашино: "Для того чтобы что-то продать, сначала нужно что-то купить" (ненужное намеренно опустил)
«Ростов» ответит отказом на предложение «Дженоа» по трансферу нападающего Эльдора Шомуродова, сообщает «Спорт-Экспресс».
Руководство ростовчан не устраивает предложенная сумма в 8 миллионов евро.
Сообщалось, что 25-летний узбекский форвард близок к переходу в «Дженоа» за 8 миллионов евро. Клубы находятся в продвинутой стадии переговоров.