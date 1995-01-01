«Ростов» не готов продать Шомуродова в «Дженоа» за 8 миллионов

«Ростов» ответит отказом на предложение «Дженоа» по трансферу нападающего Эльдора Шомуродова, сообщает «Спорт-Экспресс».

Руководство ростовчан не устраивает предложенная сумма в 8 миллионов евро.

Сообщалось, что 25-летний узбекский форвард близок к переходу в «Дженоа» за 8 миллионов евро. Клубы находятся в продвинутой стадии переговоров.