«Аталанта» будет платить «Спартаку» солидарные выплаты за Миранчука до 2022 года

Академия московского «Спартака» имени Федора Черенкова будет получать солидарные выплаты за трансфер Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту» частями до 2022 года. Об этом рассказал глава департамента по коммуникациям «красно-белых» Антон Фетисов.

«Аталанта» будет платить академии «Спартака» до 2022 года включительно, так как платит «Локомотиву» за трансфер в рассрочку», – сказал Фетисов РИА Новости.