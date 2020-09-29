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    «Аталанта» будет платить «Спартаку» солидарные выплаты за Миранчука до 2022 года

    Академия московского «Спартака» имени Федора Черенкова будет получать солидарные выплаты за трансфер Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту» частями до 2022 года. Об этом рассказал глава департамента по коммуникациям «красно-белых» Антон Фетисов.

    «Аталанта» будет платить академии «Спартака» до 2022 года включительно, так как платит «Локомотиву» за трансфер в рассрочку», – сказал Фетисов РИА Новости.

    • Миранчук перешел в «Аталанту» за 14,5 миллиона евро.
    • В Италии он будет зарабатывать 1,7 миллиона евро в год.

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    Источник: Р-Спорт

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18315

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Привет тебе, Лёха, от красно-белых пацанов!!!

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