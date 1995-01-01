Шомуродов может перейти из «Ростова» в «Дженоа»

А был бы лимитчиком, сидел бы в РПЛ до старости и ждал предложения от Реала или Барселоны. Надеюсь, перейдет и все у него получится.
Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в Серии А, сообщает итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари.
25-летний узбекский форвард близок к переходу в «Дженоа» за 8 миллионов евро. Клубы находятся в продвинутой стадии переговоров.
Источник: твиттер Джанлуиджи Лонгари
Итальянский спортивный журналист. Аудитория в твиттере – 55,6 тысяч подписчиков.