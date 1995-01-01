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    Шомуродов может перейти из «Ростова» в «Дженоа»

    Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в Серии А, сообщает итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари.

    25-летний узбекский форвард близок к переходу в «Дженоа» за 8 миллионов евро. Клубы находятся в продвинутой стадии переговоров.

    • В матче квалификации Лиги Европы с израильским «Маккаби» (1:2) Шомуродов забил за «Ростов» впервые за семь месяцев.
    • Безголевая серия игрока сборной Узбекистана насчитывала 15 игр.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Джанлуиджи Лонгари

    Итальянский спортивный журналист. Аудитория в твиттере – 55,6 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 10:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16893

      bset 58 минут назад

      А был бы лимитчиком, сидел бы в РПЛ до старости и ждал предложения от Реала или Барселоны. Надеюсь, перейдет и все у него получится.

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