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    Джикия: «Хорошо оцениваем игру Кокорина с «Тамбовом». Он молодец»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия оценил действия форварда Александра Кокорина в матче девятого тура против «Тамбова» (2:0). Дубль оформил защитник Айртон.

    «Хорошо оцениваем игру Кокорина. Он молодец, хорошо двигался. Посмотрим, как будет дальше», – сказал капитан москвичей.

    • Кокорина «Спартак» подписал летом как свободного агента.
    • Следующий матч москвичей – с «Зенитом».
    • «Спартак» и «Зенит» делят первое место в таблице.

    Газизов – о Кокорине в матче с «Тамбовом»: «Игрок в хорошей форме. Забьет, когда надо будет»

    Пока не забивает Кокорин, голы «Спартака» делает защитник Айртон

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1765

      seth343 1 час назад

      В этой игре уже лучше.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2546

      raritet 1 час назад

      Вышел на поле -уже хорошо. Зачем тогда было бы вообще тратиться на игрока, не принимающего участия в чемпионате. Ну а главное для форварда, голы, еще должны быть.

      0
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      Рейтинг: +7044

      piligrim1986 1 час назад

      пока в общем и целом неплохо, надо забить

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