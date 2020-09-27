Джикия: «Хорошо оцениваем игру Кокорина с «Тамбовом». Он молодец»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия оценил действия форварда Александра Кокорина в матче девятого тура против «Тамбова» (2:0). Дубль оформил защитник Айртон.

«Хорошо оцениваем игру Кокорина. Он молодец, хорошо двигался. Посмотрим, как будет дальше», – сказал капитан москвичей.

Кокорина «Спартак» подписал летом как свободного агента.

Следующий матч москвичей – с «Зенитом».

«Спартак» и «Зенит» делят первое место в таблице.

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