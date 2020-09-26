Тедеско – о победе над «Тамбовом»: «С такими соперниками нужно уметь терпеть»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча девятого тура РПЛ против «Тамбова».

Столичная команда выиграла со счетом 2:0.

Победу москвичам принес дубль левого защитника Айртона Лукаса .

. Бразилец отличился на 75-й и 84-й минутах встречи.

Набрав три очка, «Спартак» стал единоличным лидером чемпионата.

«В матчах с такими соперниками нужно уметь терпеть. Они играют очень глубоко. «Тамбов», как правило, обороняется еще глубже, но сегодня они поднимались, прессинговали. Нужно было искать пространства между линиями. У нас были потери в центре поля.

Во втором тайме нам повезло, что «Тамбов» не сделал счет 1:0. Мы продолжали играть в свою игру. Сыграли свою роль замены – все усилили игру», – сказал Тедеско.