Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    Тедеско – о победе над «Тамбовом»: «С такими соперниками нужно уметь терпеть»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча девятого тура РПЛ против «Тамбова».

    • Столичная команда выиграла со счетом 2:0.
    • Победу москвичам принес дубль левого защитника Айртона Лукаса.
    • Бразилец отличился на 75-й и 84-й минутах встречи.
    • Набрав три очка, «Спартак» стал единоличным лидером чемпионата.

    «В матчах с такими соперниками нужно уметь терпеть. Они играют очень глубоко. «Тамбов», как правило, обороняется еще глубже, но сегодня они поднимались, прессинговали. Нужно было искать пространства между линиями. У нас были потери в центре поля.

    Во втором тайме нам повезло, что «Тамбов» не сделал счет 1:0. Мы продолжали играть в свою игру. Сыграли свою роль замены – все усилили игру», – сказал Тедеско.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:49
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +269

      Фк Спaртaк Москвa 1 час назад

      терпение и труд как говорится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3607

      playsh 1 час назад

      Здесь я с Тедом согласен,трудно играть с командами,которые висят на плечах и делают ставку на физическую борьбу больше,чем на комбинационную,техническую игру.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79346
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru