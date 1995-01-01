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    Goal: «Севилья» отклонила предложение «Сити» по Кунде в 55 миллионов

    «Севилья» ожидает от «Манчестер Сити» нового предложения по трансферу защитника Жюля Кунде.

    По информации Goal, андалусийцы отклонили оффер «Сити» в 55 миллионов евро. В «Севильи» считают, что следующим летом смогут продать француза за гораздо более высокую цену.

    Кунде также интересовались «Реал» и «Барселона». Он играет в Севилье с прошлого года, когда его купили у «Бордо».

    • В прошлом сезоне Примеры Кунде провел 29 матчей, забил один гол и сделал один ассист.
    • Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.

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    Источник: Goal.com

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