Goal: «Севилья» отклонила предложение «Сити» по Кунде в 55 миллионов

«Севилья» ожидает от «Манчестер Сити» нового предложения по трансферу защитника Жюля Кунде.

По информации Goal, андалусийцы отклонили оффер «Сити» в 55 миллионов евро. В «Севильи» считают, что следующим летом смогут продать француза за гораздо более высокую цену.

Кунде также интересовались «Реал» и «Барселона». Он играет в Севилье с прошлого года, когда его купили у «Бордо».