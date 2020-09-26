Goal: «Севилья» отклонила предложение «Сити» по Кунде в 55 миллионов

«Севилья» ожидает от «Манчестер Сити» нового предложения по трансферу защитника Жюля Кунде.
По информации Goal, андалусийцы отклонили оффер «Сити» в 55 миллионов евро. В «Севильи» считают, что следующим летом смогут продать француза за гораздо более высокую цену.
Кунде также интересовались «Реал» и «Барселона». Он играет в Севилье с прошлого года, когда его купили у «Бордо».
- В прошлом сезоне Примеры Кунде провел 29 матчей, забил один гол и сделал один ассист.
- Рыночная стоимость футболиста – 30 миллионов евро.
Источник: Goal.com