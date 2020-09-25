Суарес провел первую тренировку в «Атлетико»

Новичок мадридского «Атлетико» Луис Суарес уже потренировался с партнерами. Он прошел через приветственный тоннель, видео доступно ниже.
Уругваец подписал контракт сегодня, 25 сентября. Соглашение рассчитано на два сезона.
- Уругваец перешел в «Атлетико» из «Барселоны».
- За шесть лет в каталонской команде Суарес забил 198 голов и сделал 109 ассистов в 283 матчах.
- 27 сентября «Атлетико» в третьем туре Примеры сыграет дома с «Гранадой».
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Источник: твиттер «Атлетико»