Суарес провел первую тренировку в «Атлетико»

Новичок мадридского «Атлетико» Луис Суарес уже потренировался с партнерами. Он прошел через приветственный тоннель, видео доступно ниже.

Уругваец подписал контракт сегодня, 25 сентября. Соглашение рассчитано на два сезона.

Уругваец перешел в «Атлетико» из «Барселоны».

За шесть лет в каталонской команде Суарес забил 198 голов и сделал 109 ассистов в 283 матчах.

27 сентября «Атлетико» в третьем туре Примеры сыграет дома с «Гранадой».