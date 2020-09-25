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    Суарес провел первую тренировку в «Атлетико»

    Новичок мадридского «Атлетико» Луис Суарес уже потренировался с партнерами. Он прошел через приветственный тоннель, видео доступно ниже.

    Уругваец подписал контракт сегодня, 25 сентября. Соглашение рассчитано на два сезона.

    • Уругваец перешел в «Атлетико» из «Барселоны».
    • За шесть лет в каталонской команде Суарес забил 198 голов и сделал 109 ассистов в 283 матчах.
    • 27 сентября «Атлетико» в третьем туре Примеры сыграет дома с «Гранадой».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Атлетико»

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    25.09.2020 22:19
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