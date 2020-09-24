Президент «Атлетико»: «Бартомеу войдет в историю «Барселоны». Он великий президент»

Кто-бы что не говорил, но Бартомеу крутой президент клуба и просто не надо было набивать команду звездами и для нормальной рекусировки достаточно было 2-3 топ-игроков, а теперь каждый тянет одеяло на себя и виноват Бартомеу
Президент мадридского «Атлетико» Энрике Серсо высказался о Жозепе Бартомеу, назвав его великим президентом «Барселоны».
«Бартомеу – великий президент. История все расставит на свои места, и в будущем он будет считаться одним из лучших руководителей «Барселоны». Жозеп войдет в историю клуба. Это великий и превосходный человек – говорю как его близкий друг», – передает слова Серсо Marca.
- Фанаты «Барселоны» требуют отставки Бартомеу. В прошлом сезоне команда не выиграла ни одного трофея.
Месси: «Я остаюсь в «Барселоне. Бартомеу нарушил обещание»