Президент «Атлетико»: «Бартомеу войдет в историю «Барселоны». Он великий президент»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Серсо высказался о Жозепе Бартомеу, назвав его великим президентом «Барселоны».

«Бартомеу – великий президент. История все расставит на свои места, и в будущем он будет считаться одним из лучших руководителей «Барселоны». Жозеп войдет в историю клуба. Это великий и превосходный человек – говорю как его близкий друг», – передает слова Серсо Marca.

Фанаты «Барселоны» требуют отставки Бартомеу. В прошлом сезоне команда не выиграла ни одного трофея.

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