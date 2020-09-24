Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    Президент «Атлетико»: «Бартомеу войдет в историю «Барселоны». Он великий президент»

    Президент мадридского «Атлетико» Энрике Серсо высказался о Жозепе Бартомеу, назвав его великим президентом «Барселоны».

    «Бартомеу – великий президент. История все расставит на свои места, и в будущем он будет считаться одним из лучших руководителей «Барселоны». Жозеп войдет в историю клуба. Это великий и превосходный человек – говорю как его близкий друг», – передает слова Серсо Marca.

    • Фанаты «Барселоны» требуют отставки Бартомеу. В прошлом сезоне команда не выиграла ни одного трофея.

    Месси: «Я остаюсь в «Барселоне. Бартомеу нарушил обещание»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:59
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9995

      Skull_Boy 1 час назад

      Кто-бы что не говорил, но Бартомеу крутой президент клуба и просто не надо было набивать команду звездами и для нормальной рекусировки достаточно было 2-3 топ-игроков, а теперь каждый тянет одеяло на себя и виноват Бартомеу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2548

      Dgad 1 час назад

      Ролфит чтоли))))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79336
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru