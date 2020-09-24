Ди Мария – о непопадании в сборную: «Я рву задницу ради этого шанса. В каждой игре показываю, что я не старый»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария прокомментировал решение главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони не вызывать игрока в национальную команду на матчи квалификации ЧМ-2022.

«Я не могу объяснить это, у меня нет слов. Сборная Аргентины – самая важная для меня команда.

Я рву задницу в «ПСЖ» ради шанса сыграть в сборной. Трудно понять, почему меня не вызвали, ведь я нахожусь в хорошей форме. Если меня не вызвали, значит, не хотят этого делать. Но я буду продолжать бороться за попадание в сборную.

Разве я стар в 32 года? Многие говорят, что я уже старый, но я в 32 такой же, как и прежде. В каждой игре я показываю, что я не старый и могу играть на уровне Неймара и Мбаппе», – сказал Ди Мария.