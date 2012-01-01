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    Ди Мария – о непопадании в сборную: «Я рву задницу ради этого шанса. В каждой игре показываю, что я не старый»

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария прокомментировал решение главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони не вызывать игрока в национальную команду на матчи квалификации ЧМ-2022.

    «Я не могу объяснить это, у меня нет слов. Сборная Аргентины – самая важная для меня команда.

    Я рву задницу в «ПСЖ» ради шанса сыграть в сборной. Трудно понять, почему меня не вызвали, ведь я нахожусь в хорошей форме. Если меня не вызвали, значит, не хотят этого делать. Но я буду продолжать бороться за попадание в сборную.

    Разве я стар в 32 года? Многие говорят, что я уже старый, но я в 32 такой же, как и прежде. В каждой игре я показываю, что я не старый и могу играть на уровне Неймара и Мбаппе», – сказал Ди Мария.

    • В октябре Аргентина сыграет в квалификации со сборными Эквадора и Боливии.
    • В прошлом сезоне Лиги 1 Ди Мария в 26 матчах забил семь голов и сделал 14 голевых передач.

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    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1792

      AZ 56 минут назад

      Непонятно... Ди Мария отличный игрок... И сборную он точно бы укрепил...
      Возможно это связано именно с его дисквалификацией...

      0
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      ...
      Рейтинг: +23

      gektor1 > AZ 3 минуты назад

      просто у аргов тренер физрук

      0
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