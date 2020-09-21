«Ювентус» близок к аренде Мораты с правом выкупа

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может в ближайшее время вернуться в «Ювентус».
По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы ведут переговоры об аренде футболиста за 10 миллионов евро с опцией выкупа за 45 миллионов.
Мадридцы готовы выслушать предложения по 27-летнему форварду, поскольку близки к подписанию Луиса Суареса из «Барселоны».
- Мората выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 год.
- За два сезона испанец провел 93 матча, забил 27 голов и сделал 18 ассистов.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,8 миллиона человек.