«Ювентус» близок к аренде Мораты с правом выкупа

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может в ближайшее время вернуться в «Ювентус».

По информации журналиста Фабрицио Романо, клубы ведут переговоры об аренде футболиста за 10 миллионов евро с опцией выкупа за 45 миллионов.

Мадридцы готовы выслушать предложения по 27-летнему форварду, поскольку близки к подписанию Луиса Суареса из «Барселоны».