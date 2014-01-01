У Гюндогана коронавирус. «Манчестер Сити» сегодня играть с «Вулверхэмптоном»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган сдал положительный тест на коронавирус. Согласно протоколу он выведен на карантин, который продлится десять дней.

В 22:15 по Москве четвертьфиналист Лиги чемпионов во втором туре АПЛ сыграет с «Вулверхэмптоном».