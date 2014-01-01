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    У Гюндогана коронавирус. «Манчестер Сити» сегодня играть с «Вулверхэмптоном»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган сдал положительный тест на коронавирус. Согласно протоколу он выведен на карантин, который продлится десять дней.

    В 22:15 по Москве четвертьфиналист Лиги чемпионов во втором туре АПЛ сыграет с «Вулверхэмптоном».

    • Команда Нуну в первом туре обыграла «Шеффилд Юнайтед».
    • Гюндоган играет в АПЛ с 2016 года.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 800 тысяч человек.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +45

      BlackMurderDeco 3 часа назад

      Да за час объявите что игры не будет и норм) у нас вон так ротор с Краснодаром играл) а потом устроили цирк блошиный

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