Журналист Романо: «Барселона» продала Семеду «Вулверхэмптону»; Суарес – в продвинутых переговорах с «Атлетико»

Если это правда, то на правом краю что туповатый Роберто будет играть, который уже какой год занимает чужое место в команде, а дальше еще круче продать последнего центрального и единственного нападающего ну и тупари в офисе каталонцев работают
Защитник «Барселоны» Нельсон Семеду продолжит карьеру в АПЛ. Также Каталонию может покинуть форвард Луис Суарес.
«Семеду продали «Вулверхэмптону» за 35 миллионов евро. Суарес находится в продвинутых переговорах с «Атлетико». Артуро Видаль – в «Интере», – написал Фабрицио Романо.
- Видаль уже играл в Серии А за «Ювентус».
- С «Вулверхэмптоном» связан португальский агент Жорже Мендеш (Семеду – португалец).
- Суарес брал с «Барселоной» Лигу чемпионов.