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    Журналист Романо: «Барселона» продала Семеду «Вулверхэмптону»; Суарес – в продвинутых переговорах с «Атлетико»

    Защитник «Барселоны» Нельсон Семеду продолжит карьеру в АПЛ. Также Каталонию может покинуть форвард Луис Суарес.

    «Семеду продали «Вулверхэмптону» за 35 миллионов евро. Суарес находится в продвинутых переговорах с «Атлетико». Артуро Видаль – в «Интере», – написал Фабрицио Романо.

    • Видаль уже играл в Серии А за «Ювентус».
    • С «Вулверхэмптоном» связан португальский агент Жорже Мендеш (Семеду – португалец).
    • Суарес брал с «Барселоной» Лигу чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 13:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9943

      Skull_Boy 1 час назад

      Если это правда, то на правом краю что туповатый Роберто будет играть, который уже какой год занимает чужое место в команде, а дальше еще круче продать последнего центрального и единственного нападающего ну и тупари в офисе каталонцев работают

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