Журналист Романо: «Барселона» продала Семеду «Вулверхэмптону»; Суарес – в продвинутых переговорах с «Атлетико»

Защитник «Барселоны» Нельсон Семеду продолжит карьеру в АПЛ. Также Каталонию может покинуть форвард Луис Суарес.

«Семеду продали «Вулверхэмптону» за 35 миллионов евро. Суарес находится в продвинутых переговорах с «Атлетико». Артуро Видаль – в «Интере», – написал Фабрицио Романо.