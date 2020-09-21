Вслед за двумя матчами РПЛ «Ротор» пропустит встречу Кубка России против «Динамо» Ст

Матч первого тура элитного группового раунда Кубка России между ставропольским «Динамо» и «Ротором» не состоится. Причина – вспышка коронавируса в клубе РПЛ.
«В связи со случаями заражения коронавирусной инфекцией футболистов и персонала команды, участие в матче против ставропольского «Динамо» невозможно», – написали волгоградцы.
- Последние два своих матча РПЛ «Ротор» также пропустил.
- Команда идет в таблице последней.
- Встреча с «Динамо» была намечена на 23 сентября.
Источник: официальный сайт «Ротора»