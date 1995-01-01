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    Вслед за двумя матчами РПЛ «Ротор» пропустит встречу Кубка России против «Динамо» Ст

    Матч первого тура элитного группового раунда Кубка России между ставропольским «Динамо» и «Ротором» не состоится. Причина – вспышка коронавируса в клубе РПЛ.

    «В связи со случаями заражения коронавирусной инфекцией футболистов и персонала команды, участие в матче против ставропольского «Динамо» невозможно», – написали волгоградцы.

    • Последние два своих матча РПЛ «Ротор» также пропустил.
    • Команда идет в таблице последней.
    • Встреча с «Динамо» была намечена на 23 сентября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Ротора»

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии7
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      Рейтинг: +11053

      KLIM777 56 минут назад

      интересно когда это они наверстают упущенные матчи, в январские каникулы поди

      0
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      Рейтинг: +45

      BlackMurderDeco 3 часа назад

      Выгоните этот волгоградский клуб вообще с футбола, свиньи блин, столько болело, столько ходил , так плюнуть в людей

      -1
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      Рейтинг: +3158

      алдан2014 > BlackMurderDeco 37 минут назад

      Сам понял что написал? Или выпил лишка? Закусывать надо

      0
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      Рейтинг: +399

      SinyaaPyll 3 часа назад

      Перед началом сезона спонсоры спросили у Хацкевича, какое усиление нужно "Ротору" для премьер-лиги; его ответ: "Нам нужны технари".

      0
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      Рейтинг: +45

      BlackMurderDeco > SinyaaPyll 3 часа назад

      Ну вот пусть в технаре и учатся, прям с руководства, в технарь

      -1
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      Рейтинг: +11486

      Garrincha58 3 часа назад

      у Динамо Ст шанс в Кубке появился

      2
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      Рейтинг: +16727

      bset 3 часа назад

      Может уже в отпуск до конца года? А весной доберете очков. Все равно ниже Химок будет тяжело опуститься - они похоже совсем решили сезон слить.

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