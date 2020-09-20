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    АПЛ. «Лестер» одержал волевую победу над «Бернли», забив четыре мяча

    В матче 2-го тура АПЛ «Лестер» дома обыграл «Бернли» со счетом 4:2.

    На 10-й минуте гол забил форвард гостей Крис Вуд. На 20-й минуте счет сравнял Харви Барнс с передачи Тимоти Кастаня. Во втором тайме «Лестер» вышел вперед благодаря автоголу Эрика Питерса. На 61-й минуте третий гол хозяев забил Джеймс Джастин. Разрыв в счете сократил Джимми Данн спустя 12 минут. Окончательный счет на 79-й минуте установил Деннис Прат с передачи Барнса.

    АПЛ. 2-й тур.

    «Лестер» – «Бернли» – 4:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Вуд, 10; 1:1 – Барнс, 20; 2:1 – Питерс, 50 (автогол), 3:1 – Джастин, 61; 3:2 – Данн, 73; 4:2 – Прат, 79.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2020 23:10
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