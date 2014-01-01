Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    3 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?

    Тедеско – об удалении Маслова: «Кажется, это повторение прошлого сезона. Ощущение дежавю»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не согласен с решением арбитра удалить защитника москвичей Павла Маслова в матче 8-го тура с «Рубином».

    «Обе желтые карточки мне непонятны. Особенно первая. Павел прекрасно играл, чисто оборонялся. Во втором тайме за первый контакт ему дали сразу вторую желтую. Невообразимо. Мне кажется, что это повторение прошлого сезона. Ощущение дежавю.

    Доволен тем, как ребята оборонялись в меньшинстве внутри штрафной. Блокировали удары, не давали пасовать. Но за пределами штрафной есть еще над чем работать», – прокомментировал Тедеско.

    • «Спартак» обыграл «Рубин» и сравнялся по очкам с «Зенитом».
    • Москвичи вернулись на второе место, казанцы идут восьмыми.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:16
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +806

      SaveAS 16 секунд назад

      Судья отработал не плохо матч, удаление Маслова 100% как и первая жёлтая карточка, нужно было фолить Зобнину или Кралу. Зря так Тедеско высказался про судейство. Всех КБ со сложной выездной победой! Но благодаря нашим болельщикам атмосфера была как на домашнем матче

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1646

      СвинкаСправедливости 59 минут назад

      Минутой ранее он не удалил Хвичу, но повод для удаления Маслова нашёл оперативно. Стоит отметить, во втором тайме он буквально прижал нас к воротам своими свистками, только в дополнительном времени он начал замечать нарушения казанцев, а до этого закрывал глаза на всё.
      Вообще удивительно, как в меньшинстве, с 37-ми летним Ещенко, вернувшимся Кутеповым и без профильных игроков у команды вообще что-то работало в этом матче.
      Джикию бил каждый игрок Рубина, очень жалко его было.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1141

      Валерий2705 1 час назад

      Опять нытьё, даже после победы.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3240

      afw13 > Валерий2705 32 минуты назад

      так кто тебя заставляет ныть-то?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      vla4839 1 час назад

      Хватит ныть!!! Будь мужиком !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3734

      житель СПб 1 час назад

      То есть что - сегодня опять не повезло? А как насчет ударов по воротам? И по владению мячом - по этим вопросам у тренера претензий нет...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1646

      СвинкаСправедливости > житель СПб 1 час назад

      Нет претензий. Статистика редко что-то объясняет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -213

      Спартач80 > житель СПб 58 минут назад

      Движение было,игра была не в одну калитку,правда во втором тайме Рубин был явно лучше.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1141

      Валерий2705 > СвинкаСправедливости 40 минут назад

      Статистика часто объясняет многое, если ты не д.о.л.б.а.ё.б. А вот как раз таки после таких побед, начинается потом нытьё, вроде как мы играли великолепно, куда же всё делось, или судьи! Во всем виноваты судьи! Тренеры вроде Нагельсмана очень много работают со статистикой и современным подходом, добиваются весьма солидных результатов с не самыми сильными составами.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      kalyanow.adam 1 час назад

      Разнообрась свою сексуальную жизнь, уже через 5 минут она тебе даст и такое будет вытворять что ты никогда не забудешь, поверьте мне это мегаштука, а вычитал здесь]]] ---- http://chilp.it/62fb984

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1264

      Алехсбургер. > kalyanow.adam 1 час назад

      сам разнообразь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1264

      Алехсбургер. 1 час назад



      "Где-то кони пляшут в такт,
      Нехотя и плавно.
      Вдоль дороги все не так,
      А в конце — подавно.
      И ни церковь, ни кабак —
      Ничего не свято!
      Нет, ребята, все не так,
      Все не так, ребята!"(С)

      1968 г. Владимир Семёнович..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      Патриотическая свинья 2 часа назад

      Надо в регламенте написать, что игроков спартака нельзя удалять и нельзя ставить в их ворота пенальти.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2421

      vsespartak01 > Патриотическая свинья 1 час назад

      это к зениту!не к нам!стрелки переводить ой как нехорошо!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1141

      Валерий2705 > vsespartak01 1 час назад

      Так вы ноет и по ляхам дрищете больше остальных. Даже после победы и то поплакал.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2421

      vsespartak01 > Валерий2705 1 час назад

      ты плачь от комментов не отличаешь совсем!очередной неадекват что ль?лишь бы как аларм с пуделями гадость брякнуть!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2421

      vsespartak01 > Валерий2705 58 минут назад

      после вчерашнего переживанья уже отошли?вчера вас ваще не было таких!на спартак как дураков магнитом тянет наверное?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4723

      порт 2 часа назад

      Срочно сниматься с чемпионата.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3240

      afw13 > порт 2 часа назад

      снимайтесь)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1832

      Puddle > 1 час назад

      Ну если бол-бой играть не умеет, остановить игрока "законно" не может, чему удивляться? Нервный хряк Педеско прыгает и визжит вечно вовремя матча, а после говорит как всегда, что судья виноват. Пусть радуется, что еле выиграли

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1063

      22 raza chemp > Puddle 1 час назад

      Ну да а ******* с офсайдом дзюбы обкакалив в екб, плакай пудель

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2421

      vsespartak01 > Puddle 1 час назад

      дети до 16 ти в кроватку!завтра в школу!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2421

      vsespartak01 > vsespartak01 1 час назад

      пусть и в собачью!брысь в конуру!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2421

      vsespartak01 > Puddle 1 час назад

      PUDDIE:как наши футболисты?как там дзюба?забил с офсайда-я безумно рад!а завтра мне опять в собачью школу!пойду ка лучше в этот гребаный детсад!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1141

      Валерий2705 > afw13 1 час назад

      А что вы уже не снимайтесь? Как на несколько халявный очков наныли, можно и поиграть.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2421

      vsespartak01 > Валерий2705 51 минуту назад

      валер ты сам то понял что сказал?не волнуйся!найдем мы тебе бабу!без п.зды,но работящую!все будет нормально!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3240

      afw13 > Валерий2705 29 минут назад

      хватит уж ныть-то тут)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3240

      afw13 > Puddle 16 минут назад

      пудель, что ты там тявкаешь, я по-собачьи не понимаю))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79193
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru