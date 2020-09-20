Тедеско – об удалении Маслова: «Кажется, это повторение прошлого сезона. Ощущение дежавю»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не согласен с решением арбитра удалить защитника москвичей Павла Маслова в матче 8-го тура с «Рубином».

«Обе желтые карточки мне непонятны. Особенно первая. Павел прекрасно играл, чисто оборонялся. Во втором тайме за первый контакт ему дали сразу вторую желтую. Невообразимо. Мне кажется, что это повторение прошлого сезона. Ощущение дежавю.

Доволен тем, как ребята оборонялись в меньшинстве внутри штрафной. Блокировали удары, не давали пасовать. Но за пределами штрафной есть еще над чем работать», – прокомментировал Тедеско.