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  • Тедеско – об удалении Маслова: «Кажется, это повторение прошлого сезона. Ощущение дежавю»

Тедеско – об удалении Маслова: «Кажется, это повторение прошлого сезона. Ощущение дежавю»

20 сентября 2020, 19:16
33

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не согласен с решением арбитра удалить защитника москвичей Павла Маслова в матче 8-го тура с «Рубином».

«Обе желтые карточки мне непонятны. Особенно первая. Павел прекрасно играл, чисто оборонялся. Во втором тайме за первый контакт ему дали сразу вторую желтую. Невообразимо. Мне кажется, что это повторение прошлого сезона. Ощущение дежавю.

Доволен тем, как ребята оборонялись в меньшинстве внутри штрафной. Блокировали удары, не давали пасовать. Но за пределами штрафной есть еще над чем работать», – прокомментировал Тедеско.

  • «Спартак» обыграл «Рубин» и сравнялся по очкам с «Зенитом».
  • Москвичи вернулись на второе место, казанцы идут восьмыми.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Маслов Павел Тедеско Доменико
Комментарии (33)
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порт
1600619018
Срочно сниматься с чемпионата.
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Патриотическая свинья
1600619215
Надо в регламенте написать, что игроков спартака нельзя удалять и нельзя ставить в их ворота пенальти.
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Алехсбургер.
1600620251
"Где-то кони пляшут в такт, Нехотя и плавно. Вдоль дороги все не так, А в конце — подавно. И ни церковь, ни кабак — Ничего не свято! Нет, ребята, все не так, Все не так, ребята!"(С) 1968 г. Владимир Семёнович..
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kalyanow.adam
1600621186
Разнообрась свою сексуальную жизнь, уже через 5 минут она тебе даст и такое будет вытворять что ты никогда не забудешь, поверьте мне это мегаштука, а вычитал здесь]]] ---- http://chilp.it/62fb984
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житель СПб
1600621443
То есть что - сегодня опять не повезло? А как насчет ударов по воротам? И по владению мячом - по этим вопросам у тренера претензий нет...
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vla4839
1600622505
Хватит ныть!!! Будь мужиком !
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Валерий2705
1600622628
Опять нытьё, даже после победы.
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СвинкаСправедливости
1600623140
Минутой ранее он не удалил Хвичу, но повод для удаления Маслова нашёл оперативно. Стоит отметить, во втором тайме он буквально прижал нас к воротам своими свистками, только в дополнительном времени он начал замечать нарушения казанцев, а до этого закрывал глаза на всё. Вообще удивительно, как в меньшинстве, с 37-ми летним Ещенко, вернувшимся Кутеповым и без профильных игроков у команды вообще что-то работало в этом матче. Джикию бил каждый игрок Рубина, очень жалко его было.
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SaveAS
1600626684
Судья отработал не плохо матч, удаление Маслова 100% как и первая жёлтая карточка, нужно было фолить Зобнину или Кралу. Зря так Тедеско высказался про судейство. Всех КБ со сложной выездной победой! Но благодаря нашим болельщикам атмосфера была как на домашнем матче
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Parker
1600627936
Судья нормально отсудил. А Маслову не надо локтями в лицо тыкать, и все будет хорошо. Спартак начали нормально судить. Всех КБ с победой.
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