«Лестер» арендовал у «Ромы» Ундера

Футболист сборной Турции Дженгиз Ундер продолжит карьеру в «Лестере». Англичане арендовали его у «Ромы». Срок соглашения – сезон-2020/21.

«Я не могу дождаться, когда окажусь в Лестере и начну тренироваться. Я всегда хотел играть в Англии. В «Лестере» играет мой лучший друг Джаглар Сеюнджу», – сказал Ундер.

В Серии А Ундер провел три сезона.

На счету игрока 21 матч за сборную Турции.

Трофеев в карьере Ундер не брал.