«Лестер» арендовал у «Ромы» Ундера

Футболист сборной Турции Дженгиз Ундер продолжит карьеру в «Лестере». Англичане арендовали его у «Ромы». Срок соглашения – сезон-2020/21.

«Я не могу дождаться, когда окажусь в Лестере и начну тренироваться. Я всегда хотел играть в Англии. В «Лестере» играет мой лучший друг Джаглар Сеюнджу», – сказал Ундер.