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    «Лестер» арендовал у «Ромы» Ундера

    Футболист сборной Турции Дженгиз Ундер продолжит карьеру в «Лестере». Англичане арендовали его у «Ромы». Срок соглашения – сезон-2020/21.

    «Я не могу дождаться, когда окажусь в Лестере и начну тренироваться. Я всегда хотел играть в Англии. В «Лестере» играет мой лучший друг Джаглар Сеюнджу», – сказал Ундер.

    • В Серии А Ундер провел три сезона.
    • На счету игрока 21 матч за сборную Турции.
    • Трофеев в карьере Ундер не брал.

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    Источник: официальный сайт «Лестера»

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