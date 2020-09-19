«Ливерпуль» купил за 43 миллиона форварда «Вулверхэмптона» Жоту

Хм....Клопп не делает глупых и необдуманных трансферов,тем более за 43...
Как и ожидалось, нападающий Диогу Жота продолжит карьеру в «Ливерпуле». Стоимость сделки – 43 миллиона евро (Transfermarkt).
Контракт рассчитан до 2025 года. В Вулверхэмптоне португалец выступал с 2017 года.
- Весной Жотой интересовался «Арсенал».
- Жота вызывается в сборную Португалии.
- Завтра, 20 сентября, «Ливерпуль» во втором туре АПЛ сыграет с «Челси».
It’s time… #JotaSaturday pic.twitter.com/2Z8Tav8lBw— Liverpool FC (@LFC) September 19, 2020