«Ливерпуль» купил за 43 миллиона форварда «Вулверхэмптона» Жоту

Как и ожидалось, нападающий Диогу Жота продолжит карьеру в «Ливерпуле». Стоимость сделки – 43 миллиона евро (Transfermarkt).

Контракт рассчитан до 2025 года. В Вулверхэмптоне португалец выступал с 2017 года.