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    «Ливерпуль» купил за 43 миллиона форварда «Вулверхэмптона» Жоту

    Как и ожидалось, нападающий Диогу Жота продолжит карьеру в «Ливерпуле». Стоимость сделки – 43 миллиона евро (Transfermarkt).

    Контракт рассчитан до 2025 года. В Вулверхэмптоне португалец выступал с 2017 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Ливерпуля»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1336

      Romio-xxx 37 минут назад

      Хм....Клопп не делает глупых и необдуманных трансферов,тем более за 43...

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