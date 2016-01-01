The Times: «Ливерпуль» близок к завершению сделки по форварду «Вулверхэмптона» Жоте

Все правильно нахер из команды черножопого симулянта и пусть прет дальше в свой Сенегал и там кульбиты в штрафной выделывает
«Ливерпуль» готовит еще одно приобретение. Чемпионы близки к завершению перехода форварда «Вулверхэмптона» Диогу Жоты, утверждает The Times.
Сумма сделки составит 35+ миллионов фунтов стерлингов. Переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии.
- Весной Жотой интересовался «Арсенал».
- В Вулверхэмптоне игрок выступает с 2017 года.
- Жота вызывается в сборную Португалии.