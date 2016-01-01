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    The Times: «Ливерпуль» близок к завершению сделки по форварду «Вулверхэмптона» Жоте

    «Ливерпуль» готовит еще одно приобретение. Чемпионы близки к завершению перехода форварда «Вулверхэмптона» Диогу Жоты, утверждает The Times.

    Сумма сделки составит 35+ миллионов фунтов стерлингов. Переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии.

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    Источник: The Times

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    Сегодня, 19:30
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9781

      Skull_Boy 16 минут назад

      Все правильно нахер из команды черножопого симулянта и пусть прет дальше в свой Сенегал и там кульбиты в штрафной выделывает

      0
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      Рейтинг: +2333

      SarJr 1 час назад

      игрок перспективный, но готов ли он быть глубоко с запасе. имхо в вулвз он получал бы больше практики

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