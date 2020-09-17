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    «СЭ»: Ракицкий пропустит матчи с «Уралом» и «Уфой», но может восстановиться к игре со «Спартаком»

    Центральный защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий не поможет команде в ближайших матчах.

    По информации «СЭ», 31-летний футболист точно пропустит игры против «Урала» (19 сентября) и «Уфы» (26 сентября).

    В петербургском клубе надеются, что украинец сможет вернуться в строй к гостевому поединку десятого тура РПЛ со «Спартаком» (3 октября).

    • Ракицкий не выходит на поле с 30 августа.
    • В этом сезоне в его активе шесть матчей без результативных действий.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.09.2020 22:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8250

      paracetamol 2 часа назад

      Есть у нас резервы, пусть Ярослав к ЛЧ спокойно восстановится!

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