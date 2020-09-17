«СЭ»: Ракицкий пропустит матчи с «Уралом» и «Уфой», но может восстановиться к игре со «Спартаком»

Есть у нас резервы, пусть Ярослав к ЛЧ спокойно восстановится!
Центральный защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий не поможет команде в ближайших матчах.
По информации «СЭ», 31-летний футболист точно пропустит игры против «Урала» (19 сентября) и «Уфы» (26 сентября).
В петербургском клубе надеются, что украинец сможет вернуться в строй к гостевому поединку десятого тура РПЛ со «Спартаком» (3 октября).
- Ракицкий не выходит на поле с 30 августа.
- В этом сезоне в его активе шесть матчей без результативных действий.