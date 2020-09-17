«СЭ»: Ракицкий пропустит матчи с «Уралом» и «Уфой», но может восстановиться к игре со «Спартаком»

Центральный защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий не поможет команде в ближайших матчах.

По информации «СЭ», 31-летний футболист точно пропустит игры против «Урала» (19 сентября) и «Уфы» (26 сентября).

В петербургском клубе надеются, что украинец сможет вернуться в строй к гостевому поединку десятого тура РПЛ со «Спартаком» (3 октября).