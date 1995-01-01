Кубок России. «Рубин» обыграл «Черноморец» на выезде

В первом туре элитного раунда Кубка России «Рубин» обыграл на выезде новороссийский «Черноморец» со счетом 4:2. Дублем в составе казанцев отметился Денис Макаров.

Кубок России. Группа 9. 1-й тур

Черноморец (Новороссийск) – Рубин (Казань) – 2:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Омаров, 7; 1:1 – Игнатьев, 26; 1:2 – Им Бом, 52; 1:3 – Макаров, 62; 2:3 – Матюшенко, 69; 2:4 – Макаров, 89.

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