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    Кубок России. «Рубин» обыграл «Черноморец» на выезде

    В первом туре элитного раунда Кубка России «Рубин» обыграл на выезде новороссийский «Черноморец» со счетом 4:2. Дублем в составе казанцев отметился Денис Макаров.

    Кубок России. Группа 9. 1-й тур

    Черноморец (Новороссийск) – Рубин (Казань) – 2:4 (1:1)

    Голы: 1:0 – Омаров, 7; 1:1 – Игнатьев, 26; 1:2 – Им Бом, 52; 1:3 – Макаров, 62; 2:3 – Матюшенко, 69; 2:4 – Макаров, 89.

    Календарь Кубка России

    Турнирные таблицы Кубка России

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +491

      Fju-2 7 минут назад

      Что за "элитный раунд", это какая стадия?
      __
      Загуглил - это групповой раунд.
      Вроде 10 групп по 3 команды в каждой, победители каждой группы и 6 "еврокубковых" команд попадают в 1/8.

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      Рейтинг: +397

      tilham 1 час назад

      молодцы ребята , не сбавляйте обороты

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