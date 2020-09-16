Ловчев – о проблемах «Спартака»: «Маслов – как лакмусовая бумажка. Много голов забито из-под него»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев указал на проблемные позиции в московском клубе и раскритиковал игру защитника Павла Маслова:

«Очевидно, что «Спартаку» нужно укреплять правую зону. Неслучайно туда сдвинули Зобнина. Посмотрите на игру Маслова с ЦСКА. Это как лакмусовая бумажка, позицию правого защитника, где он играет, надо укреплять. Много голов красно-белым забито из-под него. Я сам был на этой позиции, знаю, что такое хороший крайний защитник. В таких матчах, как с ЦСКА, всe и видно.

А молодой вратарь Максименко – наверное, он талантлив, вратари позже взрослеют, но пока он пропускает безобидные мячи. В дерби таких было два из трех. «Спартаку» еще также нужен разыгрывающий для позиционных атак. Например, такой каким был в свое время Алекс», – приводят слова Ловчева «Известия».

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