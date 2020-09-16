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  • Ловчев – о проблемах «Спартака»: «Маслов – как лакмусовая бумажка. Много голов забито из-под него»

Ловчев – о проблемах «Спартака»: «Маслов – как лакмусовая бумажка. Много голов забито из-под него»

16 сентября 2020, 10:23
26

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев указал на проблемные позиции в московском клубе и раскритиковал игру защитника Павла Маслова:

«Очевидно, что «Спартаку» нужно укреплять правую зону. Неслучайно туда сдвинули Зобнина. Посмотрите на игру Маслова с ЦСКА. Это как лакмусовая бумажка, позицию правого защитника, где он играет, надо укреплять. Много голов красно-белым забито из-под него. Я сам был на этой позиции, знаю, что такое хороший крайний защитник. В таких матчах, как с ЦСКА, всe и видно.

А молодой вратарь Максименко – наверное, он талантлив, вратари позже взрослеют, но пока он пропускает безобидные мячи. В дерби таких было два из трех. «Спартаку» еще также нужен разыгрывающий для позиционных атак. Например, такой каким был в свое время Алекс», – приводят слова Ловчева «Известия».

Ловчев: «Зенит» должен всех обыгрывать с разницей в три мяча»

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр Маслов Павел Ловчев Евгений
Комментарии (26)
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САДЫЧОК
1600241495
При чем тут Маслов ? Когда в большей половине голов -косячит Джикия !
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NewLife
1600243113
Это знают и видят все кроме руководства Спартака.
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BRAZILES
1600243310
дааа ---АЛЕКС был отличным игроком ----жаль что он ушел так рано из Спартака
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oyabun
1600243802
Проблемы с обороной, проблемы с атакой, проблемы в центре поля - всё верно, но мы, болельщики ничего изменить не можем.Только ждем и надеемся что будут новые трансферы, позволяющие укрепить совсем уж проблемные позиции. Но есть же моменты которые можно и на тренировках усилить, отточить! Я о штрафных. В игре с ЦСКА у Спартака таких было 2 - били Жиго и Соболев и оба оказались настолько позорно выполнены, что просто от стыда хотелось закрыть лицо руками. И это на фоне того как когда то исполнял Фернандо. Неужели из 10 полевых игроков нельзя на тренировках хоть одного натаскать на пробитие штрафных?!
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vka1970
1600243879
Капитан очевидность что ж ты громче всех лаял когда Карреру убирали и чемпионский состав распродавали ?Теперь сиди и наслаждайся что натворил ты и твои друзья ветераны.
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Garrincha58
1600244256
бл..ть иди и сам потренируй аналитики блин сами ни хрена не могут только языками чесать с ТВ ты хоть сам ветеранишка одного защитника для футбола воспитал???? вы блин такие крутые а пацанов в школах тренируют физруки с улицы вот поэтому у нас и футбол такой
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nik55
1600247718
нужен тренер который может навешать люлей любому игроку и заставит играть всю игру от свистка до свистка а не отбывать номер
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slavа0508
1600252668
По всем трём вопросам согласен,,,,Максименко то нормально,,то такие ляпы что мама не горюй и в основном ляпы в важных матчах то есть пока психологически не готов к серьёзному сопернику,,,Маслов про того и говорить не стоит,,,,разыгрывающий для позиционных атак да согласен но трудно будет найти и дорого,а феер- плей уже превышен,,,а нужен и очень даже нужен,,,,,
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Plyash
1600261436
Действительно,6 ноября 1973г на Маракане была сыграна игра в честь Гарринчи между сб.Бразилии и сб.Мира.За сб.Мира играли сразу трое наших,это Евгений Ловчев,Сергей Ольшанский и Владимир Онищенко.Правда,приглашал всех сам Гарри,кого хотел.Однако,это не умаляет достоинства наших спортсменов.
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alefreddy
1600267200
Пока Маслов и Максименко наберутся опыта команда будет бороться за 5-6 места .Если нужен результат то нужно усиливаться
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