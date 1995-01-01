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    Ловчев – о проблемах «Спартака»: «Маслов – как лакмусовая бумажка. Много голов забито из-под него»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев указал на проблемные позиции в московском клубе и раскритиковал игру защитника Павла Маслова:

    «Очевидно, что «Спартаку» нужно укреплять правую зону. Неслучайно туда сдвинули Зобнина. Посмотрите на игру Маслова с ЦСКА. Это как лакмусовая бумажка, позицию правого защитника, где он играет, надо укреплять. Много голов красно-белым забито из-под него. Я сам был на этой позиции, знаю, что такое хороший крайний защитник. В таких матчах, как с ЦСКА, всe и видно.

    А молодой вратарь Максименко – наверное, он талантлив, вратари позже взрослеют, но пока он пропускает безобидные мячи. В дерби таких было два из трех. «Спартаку» еще также нужен разыгрывающий для позиционных атак. Например, такой каким был в свое время Алекс», – приводят слова Ловчева «Известия».

    Ловчев: «Зенит» должен всех обыгрывать с разницей в три мяча»

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 10:23
    Комментарии9
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      Рейтинг: +11426

      Garrincha58 21 минуту назад

      бл..ть иди и сам потренируй аналитики блин сами ни хрена не могут только языками чесать с ТВ ты хоть сам ветеранишка одного защитника для футбола воспитал???? вы блин такие крутые а пацанов в школах тренируют физруки с улицы вот поэтому у нас и футбол такой

      1
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      Рейтинг: +14605

      vka1970 27 минут назад

      Капитан очевидность что ж ты громче всех лаял когда Карреру убирали и чемпионский состав распродавали ?Теперь сиди и наслаждайся что натворил ты и твои друзья ветераны.

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      Рейтинг: +24677

      oyabun 28 минут назад

      Проблемы с обороной, проблемы с атакой, проблемы в центре поля - всё верно, но мы, болельщики ничего изменить не можем.Только ждем и надеемся что будут новые трансферы, позволяющие укрепить совсем уж проблемные позиции. Но есть же моменты которые можно и на тренировках усилить, отточить! Я о штрафных. В игре с ЦСКА у Спартака таких было 2 - били Жиго и Соболев и оба оказались настолько позорно выполнены, что просто от стыда хотелось закрыть лицо руками. И это на фоне того как когда то исполнял Фернандо. Неужели из 10 полевых игроков нельзя на тренировках хоть одного натаскать на пробитие штрафных?!

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      Рейтинг: +171

      BRAZILES 36 минут назад

      дааа ---АЛЕКС был отличным игроком ----жаль что он ушел так рано из Спартака

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      Рейтинг: +13217

      silver29 39 минут назад

      Кстати заметил еще одну неприятную тенденцию, защитники Спартака зачастую отпасовывают мяч в штрафную Максименко, причем на грани перехвата, да и он не совсем уверенно его принимает, кто их этому научил ?

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      Рейтинг: +3088

      NewLife 40 минут назад

      Это знают и видят все кроме руководства Спартака.

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      Рейтинг: +2155

      Genz 44 минуты назад

      Максименко простил 2 мяча ,а в похожих моментах Акинфеев отбил мячи. Макс дырка

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      Рейтинг: +4869

      САДЫЧОК 1 час назад

      При чем тут Маслов ? Когда в большей половине голов -косячит Джикия !

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      Рейтинг: +13217

      silver29 1 час назад

      Все верно с обороной просто беда, да еще в атаке непруха, нет коллективной мысли, все за счет индивидуальных действий. Кстати почти все голы Спартак пропустил со сдандарта и бич 45 минуты гол в раздевалку ((((, уж сколько твердили играют до свистка судьи.

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