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    Ловчев: «Зенит» должен всех обыгрывать с разницей в три мяча

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о трансферной кампании «Зенита» в это межсезонье и отметил, что клуб из Санкт-Петербурга не нуждается в усилении.

    «Многие команды РПЛ недоукомплектованы. Единственная укомплектованная – это «Зенит». Сине-бело-голубые вообще должны всех обыгрывать с разницей в три мяча. Хоть они и приобрели только Ловрена, для чемпионата России им этого достаточно. Год назад в центр обороны был куплен Ракицкий. Да и в целом в клубе на каждую позицию есть по два-три человека. И многие третьи уже отправились в «Сочи». Не думаю, что им еще кто-то нужен», – сказал Ловчев в интервью «Известиям».

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 08:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4027

      KPCCSPB 19 минут назад

      Кто эти по 2-3 игрока на каждую позицию, где они... Если есть пара игроков в нападении на замену, это ещё не уйма игроков, при том, что в полузащите играть некому, тупо Барриос выжигает, без него, месте на 4 были бы, пока в команде Ерохин и Оздоев, это не усиление, а ослабление состава.

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      Рейтинг: +2235

      neveldomha > KPCCSPB 9 минут назад

      Вот как раз то на замену в нападение нет никого.

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