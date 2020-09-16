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  • Ловчев: «Зенит» должен всех обыгрывать с разницей в три мяча»

Ловчев: «Зенит» должен всех обыгрывать с разницей в три мяча»

16 сентября 2020, 08:13
17

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о трансферной кампании «Зенита» в это межсезонье и отметил, что клуб из Санкт-Петербурга не нуждается в усилении.

«Многие команды РПЛ недоукомплектованы. Единственная укомплектованная – это «Зенит». Сине-бело-голубые вообще должны всех обыгрывать с разницей в три мяча. Хоть они и приобрели только Ловрена, для чемпионата России им этого достаточно. Год назад в центр обороны был куплен Ракицкий. Да и в целом в клубе на каждую позицию есть по два-три человека. И многие третьи уже отправились в «Сочи». Не думаю, что им еще кто-то нужен», – сказал Ловчев в интервью «Известиям».

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Зенит Ловчев Евгений
Комментарии (17)
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Aleksey!
1600235819
Посмотрим в Европе уже скоро каков будет результат.
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Давид59
1600238875
Разыгрывающего после ухода Паредеса вообще нет. Барриос - разрушитель.
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vladimir-7
1600239824
Голословное заявление Е.Ловчева, после 15 тура посмотрим и голы Зенита (по 3 мяча в каждой игре) и его место в турнирной таблице и не надо сбрасывать достойных конкурентов на чемпионство, а это и Локомотив, и Краснодар, и ЦСКА, и спартак, и Ростов, и Динамо и т.д Вот в конце сезона окончательно увидим кто и где будет, одно условие, чтобы все игры рефери судили добросовестно и хорошо.
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Garrincha58
1600241218
вот такие аналитики и уничтожают футбол которые ни хрена не понимают хотя сам играл неплохо, Зенит вообще недоукомплектован я лично считаю,что у Спартака сейчас намного сильнее состав просто тренер у Спартака ещё слабее чем Семак
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Ганнибал Лектор
1600242724
Категорически не согласен - не хватает нападающего для альтернативы Дзюбе. Жаль, не взяли Кокорина. Он был необходим команде. А сейчас все зависит от Дзюбы и Азмуна. У них идет - все, на поле карнавал, по крайней мере на уровне РПЛ и КР. Если у них что-то не то: устали, настроение плохое, стринги жмут или завтрак не вкусный - все, атака нулевая. Малком пока что, несмотря на все восторженные вздохи игру на себя не берет. Разово красиво обыгрывает, но, блин, это не тот космический уровень, который ожидали увидеть. В центре поля нет плэймейкера. Для уровня РПЛ и КР устроят смещающиеся в центр Дриусси и Малком, а также изредка забредающий туда Дуглас. В остальном все острые передачи идут от Ракицкого. Оздоев хорош в разрушении, но это не плэймейкер. Ерохин - скорее джокер, когда надо на 80-й минуте выйти и организовать навал со свежими силами. Ригони продавать. Срочно. Игрок-невидимка. Может выйти и сделать разницу, а может потеряться на поле. Чаще, к сожалению, второе. Здесь надо либо Мостового начинать наигрывать именно в центре на предмет разрезающих передач в стиле Широкова и Зырянова. Либо покупать иностранца задорого, примерно такого как Ройс, Тадич или Эриксен. И вообще, с чего г-н Ловчев решил, что Зенит кому-то чего-то должен? РПЛ вроде как не дворовый чемпионат, у команд из Москвы и Краснодара вроде как сопоставимый с Зенитом бюджет
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paracetamol
1600246250
Зачем мочить неудачников и слабаков. Вот попадутся свини или кони, тогда конечно!
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Завулон new new
1600248821
Почему сразу не в 5?
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житель СПб
1600277946
Ловчев в который раз говорит глупости и демонстрирует незнание российского футбола - как это ни удивительно. Согласен с мнением, что состав Спартака реально сильнее! Но почему-то Ловчев не говорит, что Спартак должен у всех выигрывать с разницей 3 мяча? В Зените одно приобретение защитника (кстати, неплохое) не заменяет необходимости дальнейшего усиления - во всех линиях! В этом году конкуренция ожидается гораздо более острой.
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