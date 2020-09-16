Ловчев: «Зенит» должен всех обыгрывать с разницей в три мяча

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о трансферной кампании «Зенита» в это межсезонье и отметил, что клуб из Санкт-Петербурга не нуждается в усилении.

«Многие команды РПЛ недоукомплектованы. Единственная укомплектованная – это «Зенит». Сине-бело-голубые вообще должны всех обыгрывать с разницей в три мяча. Хоть они и приобрели только Ловрена, для чемпионата России им этого достаточно. Год назад в центр обороны был куплен Ракицкий. Да и в целом в клубе на каждую позицию есть по два-три человека. И многие третьи уже отправились в «Сочи». Не думаю, что им еще кто-то нужен», – сказал Ловчев в интервью «Известиям».