Форвард «Рубина» Игнатьев за год нарушил ПДД 174 раза

Да сейчас штрафы штампуют за всякую хрень, на 1 см заехал за стоп линию штраф, раньше двинулся штраф, не пропустил пешехода хотя там нет разметки штраф и т.д.
Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев, попавший в ДТП сегодня утром, за год 174 раза нарушил ПДД, сообщает «Бизнес Online».
Сейчас у футболиста имеется 10 неоплаченных штрафов, ни один из них не просрочен.
- Игнатьев попал в ДТП в центре Казани. Футболист ехал на тренировку за рулем BMW и попал в аварию с участием трех автомобилей.
- В пострадавшей в аварии девушки составлен протокол КоАП по статье «Нарушение правил маневрирования». Ей грозит штраф до 500 рублей.