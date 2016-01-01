Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

    Форвард «Рубина» Игнатьев за год нарушил ПДД 174 раза

    Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев, попавший в ДТП сегодня утром, за год 174 раза нарушил ПДД, сообщает «Бизнес Online».

    Сейчас у футболиста имеется 10 неоплаченных штрафов, ни один из них не просрочен.

    • Игнатьев попал в ДТП в центре Казани. Футболист ехал на тренировку за рулем BMW и попал в аварию с участием трех автомобилей.
    • В пострадавшей в аварии девушки составлен протокол КоАП по статье «Нарушение правил маневрирования». Ей грозит штраф до 500 рублей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бизнес Online»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:25
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9777

      Skull_Boy 17 минут назад

      Да сейчас штрафы штампуют за всякую хрень, на 1 см заехал за стоп линию штраф, раньше двинулся штраф, не пропустил пешехода хотя там нет разметки штраф и т.д.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79102
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru