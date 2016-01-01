Форвард «Рубина» Игнатьев за год нарушил ПДД 174 раза

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев, попавший в ДТП сегодня утром, за год 174 раза нарушил ПДД, сообщает «Бизнес Online».

Сейчас у футболиста имеется 10 неоплаченных штрафов, ни один из них не просрочен.