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    Лэмпард: «Не стоило ждать от нас идеальной игры. Мы вместе всего четыре дня»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча первого тура АПЛ с «Брайтоном» (3:1).

    «Мы сыграли достойно. Мне понравился подход парней к делу. Мы вместе всего четыре дня, поэтому не стоило ожидать, что у нас все сразу будет идеально. Команда показала отличный настрой, хотя с такой игрой мы могли потерять очки в прошлом сезоне. Мне понравилось, как сыграл Хаверц. От его действий зависит многое, и сегодня были моменты, когда он показывал, на что способен. Со временем он станет только сильнее», – сказал Лэмпард в послематчевом интервью.

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    Источник: BBC

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