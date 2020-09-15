Лэмпард: «Не стоило ждать от нас идеальной игры. Мы вместе всего четыре дня»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча первого тура АПЛ с «Брайтоном» (3:1).

«Мы сыграли достойно. Мне понравился подход парней к делу. Мы вместе всего четыре дня, поэтому не стоило ожидать, что у нас все сразу будет идеально. Команда показала отличный настрой, хотя с такой игрой мы могли потерять очки в прошлом сезоне. Мне понравилось, как сыграл Хаверц. От его действий зависит многое, и сегодня были моменты, когда он показывал, на что способен. Со временем он станет только сильнее», – сказал Лэмпард в послематчевом интервью.