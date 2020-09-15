«Челси» – третья команда, преодолевшая отметку в 2000 очков в АПЛ

Лондонский «Челси» победил «Брайтон» (3:1) в матче первого тура английской Премьер-лиги и преодолел отметку в 2000 очков в чемпионате Англии.
«Челси» стал третьим клубом, которому удалось набрать 2000 очков в АПЛ. Ранее этой отметки достигали «Манчестер Юнайтед» (на данный момент клуб набрал 2234 очков) и лондонский «Арсенал» (2014).
- Этим летом «Челси» потратил на трансферы более 220 миллионов евро.
- Во втором туре АПЛ «Челси» примет на своем поле «Ливерпуль». Игра состоится 20 сентября.
Источник: Sky Sports