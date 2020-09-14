Бабаев: «ЦСКА понимает, что Влашич рано или поздно уйдет. Он не скрывает, что хотел бы перейти в более статусный клуб»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал интерес «Зенита» к полузащитнику Николе Влашичу. Хорват настроен на переход в Европу.

«Мы спокойно относимся к этим слухам. Я регулярно общаюсь с Николой. Последний раз мы говорили с ним в пятницу, в том числе и на эту тему. Мы спокойны, у нас открытые отношения и мы друг от друга ничего не скрываем.

Мы понимаем, что рано или поздно Влашич уйдет, но мы не хотели бы, чтобы это случилось в ближайшее время. Все будет зависеть от ситуации. Футболист не скрывает, что хотел бы перейти в более статусный европейский клуб. Сейчас эти разговоры преждевременны. И клуб, и Влашич спокойно реагируют на слухи», – сказал Бабаев Sport24.