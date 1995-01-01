Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Бабаев: «ЦСКА понимает, что Влашич рано или поздно уйдет. Он не скрывает, что хотел бы перейти в более статусный клуб»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал интерес «Зенита» к полузащитнику Николе Влашичу. Хорват настроен на переход в Европу.

    «Мы спокойно относимся к этим слухам. Я регулярно общаюсь с Николой. Последний раз мы говорили с ним в пятницу, в том числе и на эту тему. Мы спокойны, у нас открытые отношения и мы друг от друга ничего не скрываем.

    Мы понимаем, что рано или поздно Влашич уйдет, но мы не хотели бы, чтобы это случилось в ближайшее время. Все будет зависеть от ситуации. Футболист не скрывает, что хотел бы перейти в более статусный европейский клуб. Сейчас эти разговоры преждевременны. И клуб, и Влашич спокойно реагируют на слухи», – сказал Бабаев Sport24.

    • 22-летний Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
    • В его активе 25 голов и 16 ассистов в 74 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:35
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18201

      DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      Какие-то зализанные дипломатические формулировки. Скоро Зенит???

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79085
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru