Бабаев: «ЦСКА понимает, что Влашич рано или поздно уйдет. Он не скрывает, что хотел бы перейти в более статусный клуб»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал интерес «Зенита» к полузащитнику Николе Влашичу. Хорват настроен на переход в Европу.
«Мы спокойно относимся к этим слухам. Я регулярно общаюсь с Николой. Последний раз мы говорили с ним в пятницу, в том числе и на эту тему. Мы спокойны, у нас открытые отношения и мы друг от друга ничего не скрываем.
Мы понимаем, что рано или поздно Влашич уйдет, но мы не хотели бы, чтобы это случилось в ближайшее время. Все будет зависеть от ситуации. Футболист не скрывает, что хотел бы перейти в более статусный европейский клуб. Сейчас эти разговоры преждевременны. И клуб, и Влашич спокойно реагируют на слухи», – сказал Бабаев Sport24.
- 22-летний Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
- В его активе 25 голов и 16 ассистов в 74 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
Источник: Sport24