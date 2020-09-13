«Рома» предложит за Милика 25 миллионов, готов контракт на пять лет

«Рома» пытается приобрести форварда «Наполи» Аркадиуша Милика и готова предложить за него 25 миллионов евро, пишет журналист Николо Скира.
Деньги за поляка планируется выплачивать пятью траншами. Для самого игрока готов контракт на пять лет с зарплатой в 4,5 миллиона евро за сезон.
Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Тоттенхэма».
- За четыре сезона в составе итальянской команды Милик сыграл 122 матча, забил 48 голов и сделал пять ассистов.
- Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (более 100 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.