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    «Рома» предложит за Милика 25 миллионов, готов контракт на пять лет

    «Рома» пытается приобрести форварда «Наполи» Аркадиуша Милика и готова предложить за него 25 миллионов евро, пишет журналист Николо Скира.

    Деньги за поляка планируется выплачивать пятью траншами. Для самого игрока готов контракт на пять лет с зарплатой в 4,5 миллиона евро за сезон.

    Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Тоттенхэма».

    • За четыре сезона в составе итальянской команды Милик сыграл 122 матча, забил 48 голов и сделал пять ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (более 100 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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