Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    Журналист Контерио: «Болонья» предложила «Спартаку» за Понсе 4 миллиона»

    «Болонья» хочет купить нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе. Он ранее выступал в Серии А за «Рому».

    «Есть предложение «Спартаку» по Понсе. Сумма – 4 миллиона евро», – написал журналист Марко Контерио.

    • Понсе в новом сезоне забил два гола в четырех играх.
    • Он пришел в «Спартак» в прошлом году.
    • Москвичи лидируют в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Марко Контерио

    Главный редактор издания Tuttomercatoweb. Аудитория - более восьми тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:27
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8265

      alarm 34 минуты назад

      4 ляма за косорылого?? совсем рехнулись переплачивать в 100 раз?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1018

      ФК Пупсик 46 минут назад

      Вообще-то он принадлежал Роме, а выступал по-арендам. Но в серию А его никто не возьмет, кому он после спартака нужен!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1670

      СвинкаСправедливости 55 минут назад

      Это просто копейки.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79052
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru