Журналист Контерио: «Болонья» предложила «Спартаку» за Понсе 4 миллиона»

4 ляма за косорылого?? совсем рехнулись переплачивать в 100 раз?
«Болонья» хочет купить нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе. Он ранее выступал в Серии А за «Рому».
«Есть предложение «Спартаку» по Понсе. Сумма – 4 миллиона евро», – написал журналист Марко Контерио.
- Понсе в новом сезоне забил два гола в четырех играх.
- Он пришел в «Спартак» в прошлом году.
- Москвичи лидируют в РПЛ.
Источник: твиттер Марко Контерио
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