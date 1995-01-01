Журналист Контерио: «Болонья» предложила «Спартаку» за Понсе 4 миллиона»

«Болонья» хочет купить нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе. Он ранее выступал в Серии А за «Рому».

«Есть предложение «Спартаку» по Понсе. Сумма – 4 миллиона евро», – написал журналист Марко Контерио.