«Барселона» интересуется защитником «Севильи» Кунде

Центральный защитник «Севильи» Жюль Кунде может перейти в «Барселону».

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб всерьез рассматривает вариант с покупкой 21-летнего футболиста.

Однако проблемой может стать стоимость француза, отступные в его контракте – 75 миллионов евро.

Интерес к Кунде также проявляет «Реал», который ищет преемника для 34-летнего Серхио Рамоса.