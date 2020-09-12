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    «Барселона» интересуется защитником «Севильи» Кунде

    Центральный защитник «Севильи» Жюль Кунде может перейти в «Барселону».

    По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб всерьез рассматривает вариант с покупкой 21-летнего футболиста.

    Однако проблемой может стать стоимость француза, отступные в его контракте – 75 миллионов евро.

    Интерес к Кунде также проявляет «Реал», который ищет преемника для 34-летнего Серхио Рамоса.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 11:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2321

      SarJr 2 минуты назад

      барсе надо щас брать не молодого защитника на вырост, а нормального и топового на сейчас, бо проблемы уже сейчас. поэтому логичнее было бы взять у севы карлоса

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