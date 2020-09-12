«Барселона» интересуется защитником «Севильи» Кунде

барсе надо щас брать не молодого защитника на вырост, а нормального и топового на сейчас, бо проблемы уже сейчас. поэтому логичнее было бы взять у севы карлоса
Центральный защитник «Севильи» Жюль Кунде может перейти в «Барселону».
По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб всерьез рассматривает вариант с покупкой 21-летнего футболиста.
Однако проблемой может стать стоимость француза, отступные в его контракте – 75 миллионов евро.
Интерес к Кунде также проявляет «Реал», который ищет преемника для 34-летнего Серхио Рамоса.