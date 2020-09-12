«Рома» предложила за Милика 15 миллионов и игрока молодежки

«Рома» хочет приобрести форварда «Наполи» Аркадиуша Милика, сообщает Goal.
Римляне предложили за футболиста 15 миллионов евро и игрока молодежной команды. «Наполи» же рассчитывает продать поляка за полную сумму отступных, поскольку у Милика заканчивается в следующем году контракт.
Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Тоттенхэма».
- За четыре сезона в составе итальянской команды Милик сыграл 122 матча, забил 48 голов и сделал пять ассистов.
- Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.
Источник: Goal.com