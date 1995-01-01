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    «Рома» предложила за Милика 15 миллионов и игрока молодежки

    «Рома» хочет приобрести форварда «Наполи» Аркадиуша Милика, сообщает Goal.

    Римляне предложили за футболиста 15 миллионов евро и игрока молодежной команды. «Наполи» же рассчитывает продать поляка за полную сумму отступных, поскольку у Милика заканчивается в следующем году контракт.

    Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Тоттенхэма».

    • За четыре сезона в составе итальянской команды Милик сыграл 122 матча, забил 48 голов и сделал пять ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.

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    Источник: Goal.com

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