«Рома» предложила за Милика 15 миллионов и игрока молодежки

«Рома» хочет приобрести форварда «Наполи» Аркадиуша Милика, сообщает Goal.

Римляне предложили за футболиста 15 миллионов евро и игрока молодежной команды. «Наполи» же рассчитывает продать поляка за полную сумму отступных, поскольку у Милика заканчивается в следующем году контракт.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Тоттенхэма».