«РБ-Спорт»: долги «Тамбова» – 80 миллионов рублей

«Тамбов» имеет долги не только по зарплате игроков и персонала, но и перед партнерами по закупкам, пишет «РБ-Спорт».

Сумма задолженности составляет около 80 миллионов. В ближайшие недели она должна быть погашена.

Сообщалось, футболисты тамбовской команды грозят забастовкой и бойкотом ближайшей игры с «Уфой» из-за долгов по зарплате за три месяца и невыплаты премиальных по итогам сезона-2019/20.

Игроки отправили письмо на имя губернатора области Александра Никитина и заявление, которое подписали 13 футболистов, на имя генерального директора клуба Ольги Коноваловой с просьбой погасить задолженность.