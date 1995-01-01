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    «РБ-Спорт»: долги «Тамбова» – 80 миллионов рублей

    «Тамбов» имеет долги не только по зарплате игроков и персонала, но и перед партнерами по закупкам, пишет «РБ-Спорт».

    Сумма задолженности составляет около 80 миллионов. В ближайшие недели она должна быть погашена.

    Сообщалось, футболисты тамбовской команды грозят забастовкой и бойкотом ближайшей игры с «Уфой» из-за долгов по зарплате за три месяца и невыплаты премиальных по итогам сезона-2019/20.

    Игроки отправили письмо на имя губернатора области Александра Никитина и заявление, которое подписали 13 футболистов, на имя генерального директора клуба Ольги Коноваловой с просьбой погасить задолженность.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 17:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2222

      Бухбух 2 часа назад

      А как же Тамбов лицензирование прошел?

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