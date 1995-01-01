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    «Лион» по инициативе Жуниньо хочет купить полузащитника «Милана» Пакету

    Спортивный директор «Лиона» Жуниньо выступает инициатором покупки полузащитника «Милана» Лукаса Пакеты. Итальянцы готовы выслушивать предложения не дешевле 25 миллионов евро.

    В то же время «Милан» рассматривает вариант перехода вратаря лионцев Чиприана Тэтэрушану.

    • 23-летний Пакета оценивается рынком в 20 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Серии А он сделал одну голевую передачу.
    • «Милан» купил Пакету у «Фламенго» в прошлом году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 млн человек.

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