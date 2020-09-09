«Лион» по инициативе Жуниньо хочет купить полузащитника «Милана» Пакету

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо выступает инициатором покупки полузащитника «Милана» Лукаса Пакеты. Итальянцы готовы выслушивать предложения не дешевле 25 миллионов евро.

В то же время «Милан» рассматривает вариант перехода вратаря лионцев Чиприана Тэтэрушану.