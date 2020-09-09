«Лион» по инициативе Жуниньо хочет купить полузащитника «Милана» Пакету

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо выступает инициатором покупки полузащитника «Милана» Лукаса Пакеты. Итальянцы готовы выслушивать предложения не дешевле 25 миллионов евро.
В то же время «Милан» рассматривает вариант перехода вратаря лионцев Чиприана Тэтэрушану.
- 23-летний Пакета оценивается рынком в 20 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Серии А он сделал одну голевую передачу.
- «Милан» купил Пакету у «Фламенго» в прошлом году.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 млн человек.