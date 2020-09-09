«Астон Вилла» за 30,8 миллиона подписала лучшего бомбардира топ-4 лиг Англии прошлого сезона Уоткинса

Нападающий «Брентфорда» Олли Уоткинс продолжит карьеру в клубе АПЛ «Астон Вилле». Контракт рассчитан на пять лет. Бирмингемцы заплатили 30,8 миллиона евро.
«Олли превратился в одного из самых востребованных форвардов Англии. С нетерпением ждем, когда он продемонстрирует свои замечательные качества в футболке «Астон Виллы», – сказал главный тренер бирмингемцев Дин Смит.
- 24-летний Уоткинс – лучший бомбардир топ-4 лиг Англии прошлого сезона (26 голов).
- Трофеев в карьере форварда нет.
- В первом туре АПЛ «Астон Вилла» сыграет в гостях с «Манчестер Сити» (12 сентября).
Источник: официальный сайт «Астон Виллы»