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    «Астон Вилла» за 30,8 миллиона подписала лучшего бомбардира топ-4 лиг Англии прошлого сезона Уоткинса

    Нападающий «Брентфорда» Олли Уоткинс продолжит карьеру в клубе АПЛ «Астон Вилле». Контракт рассчитан на пять лет. Бирмингемцы заплатили 30,8 миллиона евро.

    «Олли превратился в одного из самых востребованных форвардов Англии. С нетерпением ждем, когда он продемонстрирует свои замечательные качества в футболке «Астон Виллы», – сказал главный тренер бирмингемцев Дин Смит.

    • 24-летний Уоткинс – лучший бомбардир топ-4 лиг Англии прошлого сезона (26 голов).
    • Трофеев в карьере форварда нет.
    • В первом туре АПЛ «Астон Вилла» сыграет в гостях с «Манчестер Сити» (12 сентября).

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    Источник: официальный сайт «Астон Виллы»

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