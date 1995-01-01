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    Суарес близок к переходу в «Атлетико»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может продолжить карьеру в «Атлетико». Мадридский клуб связался с игроком и готов перебить финансовые условия «Ювентуса», который являлся главным претендентом на уругвайского форварда.

    • Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов предложить уругвайцу трехлетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год плюс бонусы.
    • Суарес не намерен покидать «Барселону», пока каталонский клуб не выплатит ему 14-миллионную компенсацию за разрыв контракта.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN Uruguay

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    Сегодня, 10:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1741

      Dizayner 1 час назад

      не верится что-то что суарес пойдет в атлетико, зачему ему эта помойка с яйцами?

      0
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      Рейтинг: +194

      NotFound 2 часа назад

      То близок к переходу в Ювентус, то теперь в Атлетико...

      0
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