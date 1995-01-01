Суарес близок к переходу в «Атлетико»

не верится что-то что суарес пойдет в атлетико, зачему ему эта помойка с яйцами?
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может продолжить карьеру в «Атлетико». Мадридский клуб связался с игроком и готов перебить финансовые условия «Ювентуса», который являлся главным претендентом на уругвайского форварда.
- Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов предложить уругвайцу трехлетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год плюс бонусы.
- Суарес не намерен покидать «Барселону», пока каталонский клуб не выплатит ему 14-миллионную компенсацию за разрыв контракта.