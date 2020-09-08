Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

    Черевченко: «Баринов, Лесовой и Мирзов могут уехать в Европу»

    Бывший тренер «Локомотива» и тульского «Арсенала» Игорь Черевченко назвал российских футболистов, которые способны выступать в европейских клубах.

    — Миранчук уехал в «Аталанту». Как думаете, получится?

    — Думаю, да. Самое главное, чтобы ему было хорошо. «Аталанта» — хорошая команда, приятно на нее смотреть.

    — Назовите других российских игроков, которые могут уехать в Европу?

    — Баринов, Антон Миранчук, Зелимхан Бакаев, Мирзов. Но молодым нужно проявить себя здесь, а то одну игру сыграли хорошо, во второй уже не видно. Нужно постоянство.

    — Есть кто-то еще?

    — В принципе, Лесовой может уехать. Еще мне очень нравится Ломовицкий, его нужно подправлять постоянно, но данные у него сумасшедшие. Надеюсь, он раскроется, – сказал Черевченко.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:53
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1107

      Валерий2705 17 минут назад

      Мирзов с его запросами уедет туда разве что на органы. Ибо бегун с мячом за большую зп нужен только Спартаку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1468

      PAREVG. 43 минуты назад

      Прибалтика это европа, Антон Миранчук там играл и становился победителем гонки бомбардиров, но, это явно не то место куда должны ехать наши футболисты...
      Если топ - 5 чемпионатов - да, согласен, все остальное - нет смысла. Условно чемпионат Кипра или Румынии ничем не лучше нашего.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98851
    #2
    zigbert
    78974
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru