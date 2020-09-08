Черевченко: «Баринов, Лесовой и Мирзов могут уехать в Европу»

Бывший тренер «Локомотива» и тульского «Арсенала» Игорь Черевченко назвал российских футболистов, которые способны выступать в европейских клубах.

— Миранчук уехал в «Аталанту». Как думаете, получится?

— Думаю, да. Самое главное, чтобы ему было хорошо. «Аталанта» — хорошая команда, приятно на нее смотреть.

— Назовите других российских игроков, которые могут уехать в Европу?

— Баринов, Антон Миранчук, Зелимхан Бакаев, Мирзов. Но молодым нужно проявить себя здесь, а то одну игру сыграли хорошо, во второй уже не видно. Нужно постоянство.

— Есть кто-то еще?

— В принципе, Лесовой может уехать. Еще мне очень нравится Ломовицкий, его нужно подправлять постоянно, но данные у него сумасшедшие. Надеюсь, он раскроется, – сказал Черевченко.