Агент Игуаина прибыл в Италию, чтобы договориться с «Ювентусом» об уходе игрока

Агент форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина прибыл в Италию, чтобы договориться с клубом об уходе футболиста, пишет Фабрицио Романо. Только после официального окончания сотрудничества с туринцами аргентинец примет решение о будущем.
Агента игрока сообщил, что у него есть предложения от клубов Англии, Франции, Испании, Китая и США. По его словам, Игуаин точно не будет играть в Италии и «Боке Хуниорс».
Сообщалось, что аргентинец согласовал двухлетний контракт с майамским «Интером».
- Игуаин забил 66 голов и сделал 16 ассистов в 149 матчах в составе туринской команды.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
- Игуаин принадлежит «Ювентусу» с 2016 года.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 млн человек.