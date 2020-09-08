Агент Игуаина прибыл в Италию, чтобы договориться с «Ювентусом» об уходе игрока

Агент форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина прибыл в Италию, чтобы договориться с клубом об уходе футболиста, пишет Фабрицио Романо. Только после официального окончания сотрудничества с туринцами аргентинец примет решение о будущем.

Агента игрока сообщил, что у него есть предложения от клубов Англии, Франции, Испании, Китая и США. По его словам, Игуаин точно не будет играть в Италии и «Боке Хуниорс».

Сообщалось, что аргентинец согласовал двухлетний контракт с майамским «Интером».