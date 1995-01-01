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    Агент Игуаина прибыл в Италию, чтобы договориться с «Ювентусом» об уходе игрока

    Агент форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина прибыл в Италию, чтобы договориться с клубом об уходе футболиста, пишет Фабрицио Романо. Только после официального окончания сотрудничества с туринцами аргентинец примет решение о будущем.

    Агента игрока сообщил, что у него есть предложения от клубов Англии, Франции, Испании, Китая и США. По его словам, Игуаин точно не будет играть в Италии и «Боке Хуниорс».

    Сообщалось, что аргентинец согласовал двухлетний контракт с майамским «Интером».

    • Игуаин забил 66 голов и сделал 16 ассистов в 149 матчах в составе туринской команды.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
    • Игуаин принадлежит «Ювентусу» с 2016 года.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 млн человек.

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