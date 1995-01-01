Goal: Игуаин получил предложения из Англии, Франции, Испании и США

с майамским Интером??? что это за майамский Интер такой?)))) ребята, поправьте
Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин покинет клуб в это трансферное окно, пишет Goal.
Агента игрока сообщил, что у него есть предложения от клубов Англии, Франции, Испании, Китая и США. По его словам, Игуаин точно не будет играть в Италии и «Боке Хуниорс».
Сообщалось, что аргентинец согласовал двухлетний контракт с майамским «Интером».
- Игуаин забил 66 голов и сделал 16 ассистов в 149 матчах в составе туринской команды.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.