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    Goal: Игуаин получил предложения из Англии, Франции, Испании и США

    Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин покинет клуб в это трансферное окно, пишет Goal.

    Агента игрока сообщил, что у него есть предложения от клубов Англии, Франции, Испании, Китая и США. По его словам, Игуаин точно не будет играть в Италии и «Боке Хуниорс».

    Сообщалось, что аргентинец согласовал двухлетний контракт с майамским «Интером».

    • Игуаин забил 66 голов и сделал 16 ассистов в 149 матчах в составе туринской команды.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 16:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1723

      Dizayner 1 час назад

      с майамским Интером??? что это за майамский Интер такой?)))) ребята, поправьте

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