Goal: Игуаин получил предложения из Англии, Франции, Испании и США

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин покинет клуб в это трансферное окно, пишет Goal.

Агента игрока сообщил, что у него есть предложения от клубов Англии, Франции, Испании, Китая и США. По его словам, Игуаин точно не будет играть в Италии и «Боке Хуниорс».

Сообщалось, что аргентинец согласовал двухлетний контракт с майамским «Интером».