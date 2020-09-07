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    Лига наций. Италия в гостях минимально обыграла Нидерланды

    В матче второго тура группового этапа Лиги наций Италия на выезде одержала победу над Нидерландами со счетом 1:0.

    Единственный гол в игре в конце первого тайма забил полузащитник Николо Барелла.

    Итальянцы с четырьмя очками лидируют в группе 1 дивизиона A. У голландцев три балла и второе место.

    Лига наций. Лига А. Группа 1. 2-й тур

    Нидерланды – Италия – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Барелла, 45+1.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    07.09.2020 23:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10933

      KLIM777 1 час назад

      Если Барса купит Депая, то они не прогадают, чтобы слететь с борьбы за золото. Теперь понятно почему он не заиграл в МЮ, он вообще с пустой головой. У него нет креатива. Подает в рядом стоящего заща прям в него, бьет по голубям. Также и другой игрок Барсы Де Йонг, просто пустой.

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