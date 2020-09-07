Лига наций. Италия в гостях минимально обыграла Нидерланды

Если Барса купит Депая, то они не прогадают, чтобы слететь с борьбы за золото. Теперь понятно почему он не заиграл в МЮ, он вообще с пустой головой. У него нет креатива. Подает в рядом стоящего заща прям в него, бьет по голубям. Также и другой игрок Барсы Де Йонг, просто пустой.
В матче второго тура группового этапа Лиги наций Италия на выезде одержала победу над Нидерландами со счетом 1:0.
Единственный гол в игре в конце первого тайма забил полузащитник Николо Барелла.
Итальянцы с четырьмя очками лидируют в группе 1 дивизиона A. У голландцев три балла и второе место.
Лига наций. Лига А. Группа 1. 2-й тур
Нидерланды – Италия – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Барелла, 45+1.