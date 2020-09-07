Лига наций. Италия в гостях минимально обыграла Нидерланды

В матче второго тура группового этапа Лиги наций Италия на выезде одержала победу над Нидерландами со счетом 1:0.

Единственный гол в игре в конце первого тайма забил полузащитник Николо Барелла.

Итальянцы с четырьмя очками лидируют в группе 1 дивизиона A. У голландцев три балла и второе место.

Лига наций. Лига А. Группа 1. 2-й тур

Нидерланды – Италия – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Барелла, 45+1.

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