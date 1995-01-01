Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

    Отец Влашича: «Сейчас Николу можно только выкупить из ЦСКА за 35 миллионов. Опция не действует для российских клубов»

    Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, оценил вероятность перехода сына в другой клуб.

    «У ЦСКА появился новый спонсор, который предоставил клубу крупную сумму. Было куплено несколько игроков, причем за хорошие деньги. В ЦСКА думают о Николе как о ключевом игроке костяка команды. Амбиции клуба выросли. Все предложения о покупке Николы будут немедленно отклонены. На данный момент другой клуб может его купить, лишь активировав пункт о выкупе, который составляет 35 миллионов евро. Опция не действует для российских клубов. Трансферное окно открыто до середины октября – кто знает, что еще может случиться», – сказал Влашич-старший.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Vecernji

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:12
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -342

      Синитсосит 42 минуты назад

      интер это перспектива, в россии талант по по п...де пойдёт

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98851
    #2
    zigbert
    78971
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru