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  • Отец Влашича: «Сейчас Николу можно только выкупить из ЦСКА за 35 миллионов. Опция не действует для российских клубов»

Отец Влашича: «Сейчас Николу можно только выкупить из ЦСКА за 35 миллионов. Опция не действует для российских клубов»

7 сентября 2020, 17:12
15

Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, оценил вероятность перехода сына в другой клуб.

«У ЦСКА появился новый спонсор, который предоставил клубу крупную сумму. Было куплено несколько игроков, причем за хорошие деньги. В ЦСКА думают о Николе как о ключевом игроке костяка команды. Амбиции клуба выросли. Все предложения о покупке Николы будут немедленно отклонены. На данный момент другой клуб может его купить, лишь активировав пункт о выкупе, который составляет 35 миллионов евро. Опция не действует для российских клубов. Трансферное окно открыто до середины октября – кто знает, что еще может случиться», – сказал Влашич-старший.

Источник: Vecernji
Россия. Премьер-лига ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (15)
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Синитсосит
1599488783
интер это перспектива, в россии талант по по п...де пойдёт
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portero
1599494116
значит поиграет в ЦСКА, надо получше игру выдать чтоб 35 выложили....
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Snek
1599494269
Дадут за него 35 лямов, все текущие трансферы ЦСКА окупятся сразу.
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nik55
1599496442
вопрос-----кому он нужен за 35
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GreyDM
1599496503
Типа от зенита обезопасились, остальные бы наши 35 и так не потянули.
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slavа0508
1599497121
Да нормально батя всё сказал,,,,,дадут 35 может уйдёт,,,,,за меньшее ЦСКА не продаст в этом сезоне ,,все покупки вокруг него строились,,,,,я хоть и болею за Спартак,,,,,но хотелось бы что бы Армейцы сохранились в составе,,,,,,
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paracetamol
1599499310
Не хотят продавать, бесплатно уйдет!
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rash1959
1599500997
35!!! у папы крыша соскочила...
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elwiraswetushkin
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nemolod
1599544522
Эту цифру 35 проставили в договоре как шлагбаум ,чтобы к игроку даже не совались всякие агенты,а в реальности футболист и половины этой суммы не стоит-просто клубу нужно,чтобы игрок отработал весь свой контракт!
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