Отец Влашича: «Сейчас Николу можно только выкупить из ЦСКА за 35 миллионов. Опция не действует для российских клубов»

Йошко Влашич, отец полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, оценил вероятность перехода сына в другой клуб.

«У ЦСКА появился новый спонсор, который предоставил клубу крупную сумму. Было куплено несколько игроков, причем за хорошие деньги. В ЦСКА думают о Николе как о ключевом игроке костяка команды. Амбиции клуба выросли. Все предложения о покупке Николы будут немедленно отклонены. На данный момент другой клуб может его купить, лишь активировав пункт о выкупе, который составляет 35 миллионов евро. Опция не действует для российских клубов. Трансферное окно открыто до середины октября – кто знает, что еще может случиться», – сказал Влашич-старший.