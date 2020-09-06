Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы над Венгрией

Еле выиграли, а радости полна ж..а. А бардак развели - ужас.
В матче второго тура группового этапа Лиги наций сборная России в гостях обыграла Венгрию со счетом 3:2.
После победы пресс-служба национальной команды в твиттере выложила фотографию из раздевалки.
- Россияне набрали шесть очков в стартовых двух турах.
- Следующий соперник в Лиге наций – Турция. Матч состоится 11 октября.
Победная раздевалка! ААААААААААААААА! #НашиПарни pic.twitter.com/VMixrdjhoq— Сборная России (@TeamRussia) September 6, 2020