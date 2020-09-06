Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

    Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы над Венгрией

    В матче второго тура группового этапа Лиги наций сборная России в гостях обыграла Венгрию со счетом 3:2.

    После победы пресс-служба национальной команды в твиттере выложила фотографию из раздевалки.

    • Россияне набрали шесть очков в стартовых двух турах.
    • Следующий соперник в Лиге наций – Турция. Матч состоится 11 октября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:19
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1464

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Еле выиграли, а радости полна ж..а. А бардак развели - ужас.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9648

      Skull_Boy 1 час назад

      Чему тут радоваться это не Бразилия, Португалия, Германия и т.д. это обсосанная Венгрия против которой играем от обороны и на контратаках это позор, Жирков вышел на 60 минуте и через 10 минут сдох ходил пешком задыхаясь

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1464

      Иван Петров 1986 1 час назад

      И чего радуются?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2887

      NewLife > Иван Петров 1986 21 минуту назад

      Радуются тому , что футбольное начальство за наш счет в командировку к ним приехало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      Ужас Бората 2 часа назад

      А чё такой бардак в раздевалке? Да и народа больно много. В самолет хоть все поместились?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4545

      maior-60 2 часа назад

      Радость не победителей, но отскочивших.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1200

      CSKA471 2 часа назад

      С победой парни!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      каа 2 часа назад

      Да уж... Был "не день" Семенова"... Ионов не тянет уровень сборной (есть старание -уровня мастерства нет) ...Зобнин хорош , но что то не хватает - проблема в психологии по моему...Да и Сафонова в Сборную давно пора уже..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      BlackMurderDeco 2 часа назад

      Когда вас Бразилия, Испания, Италия, Казахстан в очко шпехнет, вы эти фото не будите делать

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1391

      acor94 2 часа назад

      А где виноватые лица за ужаснейшую игру во втором тайме?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1819

      Boeung777 2 часа назад

      Ура, выиграли у колхозной сборной! Отскочили
      ...

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98851
    #2
    zigbert
    78971
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru