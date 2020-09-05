«Аталанта» арендовала на два года защитника «Ювентуса» Ромеро

«Аталанта» объявила о переходе центрального защитника «Ювентуса» Кристиана Ромеро.
Бергамский клуб взял футболиста в двухлетнюю аренду с правом выкупа.
«Аталанта» заплатила за аргентинца 2 миллиона евро, а выкупить права на него сможет за 16 миллионов.
- В июле 2019 года «Ювентус» приобрел Ромеро у «Дженоа» за 26 миллионов евро.
- За туринскую команду игрок так и не дебютировал.
Buenos días, Atalantini Bienvenido Cristian! #SaturdayVibes with him #WelcomeRomero! #Romero #GoAtalantaGo pic.twitter.com/6ObukvY7kf— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 5, 2020