«Аталанта» арендовала на два года защитника «Ювентуса» Ромеро

«Аталанта» объявила о переходе центрального защитника «Ювентуса» Кристиана Ромеро.

Бергамский клуб взял футболиста в двухлетнюю аренду с правом выкупа.

«Аталанта» заплатила за аргентинца 2 миллиона евро, а выкупить права на него сможет за 16 миллионов.