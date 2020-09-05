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    «Аталанта» арендовала на два года защитника «Ювентуса» Ромеро

    «Аталанта» объявила о переходе центрального защитника «Ювентуса» Кристиана Ромеро.

    Бергамский клуб взял футболиста в двухлетнюю аренду с правом выкупа.

    «Аталанта» заплатила за аргентинца 2 миллиона евро, а выкупить права на него сможет за 16 миллионов.

    • В июле 2019 года «Ювентус» приобрел Ромеро у «Дженоа» за 26 миллионов евро.
    • За туринскую команду игрок так и не дебютировал.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Аталанты»

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