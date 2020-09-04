35-летний вратарь Карнезис перешел из «Наполи» в «Лилль»

Греческий голкипер Орестис Карнезис продолжит карьеру в «Лилле». Его купили у итальянского «Наполи».

«После чемпионатов Англии, Греции, Испании, Италии я познакомлюсь с Лигой 1. Я счастлив оказаться в растущем клубе. Сильная команда. С нетерпением жду большого сезона», – сказал грек.