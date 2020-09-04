35-летний вратарь Карнезис перешел из «Наполи» в «Лилль»

Греческий голкипер Орестис Карнезис продолжит карьеру в «Лилле». Его купили у итальянского «Наполи».
«После чемпионатов Англии, Греции, Испании, Италии я познакомлюсь с Лигой 1. Я счастлив оказаться в растущем клубе. Сильная команда. С нетерпением жду большого сезона», – сказал грек.
- Игрок с 2012 года вызывается в сборную.
- Больше всего матчей в карьере он провел за «Удинезе» (2013-2018 годы).
- Главное достижение в карьере – победа в чемпионате Греции с «Панатинаикосом» в 2010 году.
Источник: официальный сайт «Лилля»