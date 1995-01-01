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    Зайнутдинов в матче с Литвой забил гол и получил травму. На следующей неделе – игра со «Спартаком»

    В эти минуты проходит матч лиги С Лиги наций между Литвой и Казахстаном. На третьей минуте счет открыл полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов.

    Спустя 27 минут он был заменен из-за травмы. Вместо него вышел Максим Федин.

    • Зайнутдинова купили в текущее трансферное окно у «Ростова».
    • Игрок стоит на рынке 2 миллиона евро.
    • Ближайший соперник ЦСКА – «Спартак».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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