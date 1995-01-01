Зайнутдинов в матче с Литвой забил гол и получил травму. На следующей неделе – игра со «Спартаком»

В эти минуты проходит матч лиги С Лиги наций между Литвой и Казахстаном. На третьей минуте счет открыл полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов.

Спустя 27 минут он был заменен из-за травмы. Вместо него вышел Максим Федин.