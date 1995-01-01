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    Бакаев: «Мой обидный промах затмила уверенная победа команды»

    Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев прокомментировал победу над Сербией (3:1) в матче Лиги наций.

    «Спасибо всем большое за поддержку, за доверие, за оказанную честь играть в главной команде нашей страны! Сегодняшний мой обидный промах, к счастью, затмила прекрасная уверенная победа команды, за что я благодарен всем и каждому. Всех с победой», – написал Бакаев в инстаграме.

    • Бакаев провел на поле 68 минут.
    • В первом тайме он промахнулся по пустым воротам.
    • В начале второго тайма Зелимхан заработал пенальти.

    text

    Публикация от text (@z10bakaev) 3 Сен 2020 в 3:45 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Зелимхана Бакаева

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1721

      Puddle 8 минут назад

      Маслова на следующий матч! Распечатает Шунина ударом через себя!

      0
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      Рейтинг: +365

      dim29 29 минут назад

      над правой надо работать и ещё раз работать,а то она у тебя ,,не знает что делает левая,,!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +41387

      portero 52 минуты назад

      Пенку заработал и ладно, но то что проскочило в матче с Сербами не исправить будет с другими командами...
      Там Нойштедер накосячил тоже немало ...
      Черчесову будет кому люлей выписать...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1389

      acor94 1 час назад

      Наоборот, твой промах затмил уверенную победу.

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