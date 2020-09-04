Бакаев: «Мой обидный промах затмила уверенная победа команды»

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев прокомментировал победу над Сербией (3:1) в матче Лиги наций.

«Спасибо всем большое за поддержку, за доверие, за оказанную честь играть в главной команде нашей страны! Сегодняшний мой обидный промах, к счастью, затмила прекрасная уверенная победа команды, за что я благодарен всем и каждому. Всех с победой», – написал Бакаев в инстаграме.

Бакаев провел на поле 68 минут.

В первом тайме он промахнулся по пустым воротам.

В начале второго тайма Зелимхан заработал пенальти.