Бакаев: «Мой обидный промах затмила уверенная победа команды»

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев прокомментировал победу над Сербией (3:1) в матче Лиги наций.
«Спасибо всем большое за поддержку, за доверие, за оказанную честь играть в главной команде нашей страны! Сегодняшний мой обидный промах, к счастью, затмила прекрасная уверенная победа команды, за что я благодарен всем и каждому. Всех с победой», – написал Бакаев в инстаграме.
- Бакаев провел на поле 68 минут.
- В первом тайме он промахнулся по пустым воротам.
- В начале второго тайма Зелимхан заработал пенальти.
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Источник: Инстаграм Зелимхана Бакаева