24sata: «Барселона» интересовалась Влашичем

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич мог минувшим летом оказаться в «Барселоне».

По информации 24sata, каталонский клуб проявлял интерес к хавбеку после назначения на пост главного тренера Рональда Кумана, который знаком с ним по совместной работе в «Эвертоне».

Сделка не состоялась из-за высокой стоимости хорвата – «Барса» в условиях кризиса не захотела платить за него полную сумму отступных в размере 35 миллионов евро.