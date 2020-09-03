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24sata: «Барселона» интересовалась Влашичем

3 сентября 2020, 20:20
12

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич мог минувшим летом оказаться в «Барселоне».

По информации 24sata, каталонский клуб проявлял интерес к хавбеку после назначения на пост главного тренера Рональда Кумана, который знаком с ним по совместной работе в «Эвертоне».

Сделка не состоялась из-за высокой стоимости хорвата – «Барса» в условиях кризиса не захотела платить за него полную сумму отступных в размере 35 миллионов евро.

  • Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
  • В его активе 24 гола и 16 ассистов в 73 матчах.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

Источник: 24sata.hr

Хорватская ежедневная газета, выходящая в Загребе. Сайт издания в 2012 году признавался самым посещаемым порталом страны.

Россия. Премьер-лига Испания. Примера ЦСКА Барселона Влашич Никола
Комментарии (12)
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sobaka120982
1599154135
Влашич этих денег стоит!!! Прогресс на лицо, не понятно почему барса зажала 35 Лямов
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Hektor 84
1599157925
Когда завершит карьеру будет всем как Аршавин рассказывать что на него барса три ляма зажала. И потому он не перешел в барсу.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1599158297
Не удивительно, играет он стабильно на высоком уровне.
Ответить
CSKA57
1599159753
Откуда такие новости?
Ответить
ALEX ML
1599159995
Интересно водка с портвейном или наркота?
Ответить
wobaekat
1599169038
Игрок замечательный. Подходит ли Барсе? — Нет Но на повышение идти стоит
Ответить
Ubuntu
1599171609
Если смогут за уход Месси в Сити выбить с горожан денег, то хватит на Влашича. Только если будут долго ждать могут и другие забрать, Влашич сейчас великолепную игру показывает и только набивает себе цену
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Спартак Имел
1599208738
ларсоном тот который джордан интересовались комунальщики, хотят дворником устроить! позор рылам!
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FanatSerj
1599231333
смотря как в Англии сорят баблом на нонеймных футболистов 35 это вообще копейки.
Ответить
111ax
1599280392
хорошим развитием бы стало для Влашича
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