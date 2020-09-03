24sata: «Барселона» интересовалась Влашичем

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич мог минувшим летом оказаться в «Барселоне».
По информации 24sata, каталонский клуб проявлял интерес к хавбеку после назначения на пост главного тренера Рональда Кумана, который знаком с ним по совместной работе в «Эвертоне».
Сделка не состоялась из-за высокой стоимости хорвата – «Барса» в условиях кризиса не захотела платить за него полную сумму отступных в размере 35 миллионов евро.
- Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
- В его активе 24 гола и 16 ассистов в 73 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.
Источник: 24sata.hr
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