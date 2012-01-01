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    24sata: «Барселона» интересовалась Влашичем

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич мог минувшим летом оказаться в «Барселоне».

    По информации 24sata, каталонский клуб проявлял интерес к хавбеку после назначения на пост главного тренера Рональда Кумана, который знаком с ним по совместной работе в «Эвертоне».

    Сделка не состоялась из-за высокой стоимости хорвата – «Барса» в условиях кризиса не захотела платить за него полную сумму отступных в размере 35 миллионов евро.

    • Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
    • В его активе 24 гола и 16 ассистов в 73 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: 24sata.hr

    Хорватская ежедневная газета, выходящая в Загребе. Сайт издания в 2012 году признавался самым посещаемым порталом страны.

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +417

      кран 14 минут назад

      Зря ...

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      Рейтинг: +1867

      sobaka120982 41 минуту назад

      Влашич этих денег стоит!!! Прогресс на лицо, не понятно почему барса зажала 35 Лямов

      1
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      Рейтинг: +9611

      Skull_Boy > sobaka120982 37 минут назад

      Потому что нет у них денег долги сплошные

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      Рейтинг: +1638

      Бомбардиръ 46 минут назад

      Продадите Месси за 100 млн и купите Влашича.

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