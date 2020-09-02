Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев: «Ставим перед «СКА-Хабаровском» задачу выйти в РПЛ»

Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев: «Ставим перед «СКА-Хабаровском» задачу выйти в РПЛ»

2 сентября 2020, 21:35
9

«СКА-Хабаровск» в следующем сезоне должен выступать в РПЛ. Такую задачу перед клубом поставил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Вижу, что мы готовы к этому. Задачу выйти в РПЛ ставим, но про себя понимаем, что в случае ее выполнения мы будем очень серьезно модернизировать стадион. Единственная проблема — плохое футбольное поле. Также есть вопрос по Западной трибуне, где подрядчик некачественно выполнил работы по кровле. Мы всe доделаем, а стадион после снятия всех ограничений будет заполняться полностью. Пока же вместимость арены после согласования с Роспотребнадзором составляет десять процентов.

Кстати, у клуба отсутствует тренировочная база. В Премьер-лиге придется выходить на совершенно другие расходы и якорного спонсора. В случае успеха будем этот вопрос обсуждать. План есть, повторюсь, что задачу по РПЛ ставим. Я уже познакомился с командой и болельщиками. Команда очень крепкая и добротная, имеет огромный потенциал для развития. Мне нравится их игра. Хабаровские болельщики очень дружные, у них хороший настрой на играх», – сказал Дегтярев «Р-Спорт».

  • «СКА-Хабаровск» отстает от второго места (прямая путевка в РПЛ) на два очка.
  • 5 сентября команд сыграет с «Торпедо» дома.
  • Хабаровчан тренирует Алексей Поддубский, под руководством которого команда уже играла в РПЛ.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ СКА-Хабаровск
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1599075408
Выйти и снова зайти! По этому делу Хабаровск не переплюнуть.
Ответить
Рубинище
1599077191
хоть чем людей хотят занять, лишь бы перестали выходить на улицы.
Ответить
Nikita Suarez
1599077944
Д•бил •банный..
Ответить
Hektor 84
1599081067
Только в рпл вас не пустят. Кому охота летать в Хабаровск?
Ответить
evgevg13
1599108479
предвыборные лозунги?
Ответить
general.lizyukov
1599113984
И зачем? Чтобы через 2 года обратно клуб бросить? Вы уж, если решили клуб обеспечивать, то вкладывайтесь по полной, а не на год-два. Пусть без топовых игроков, ребят молодых да сбитых летчиков, но собирайте крепкую команду. И не бросайте при неудачах. Всё равно надо РПЛ на две части делить, Запад и Восток.
Ответить
woyser
1599127244
Эта ставленник-балаболка уже в футбол полезла?) Ну, тогда кранты хабаровскому СКА.
Ответить
portero
1599156075
команды РПЛ загрустят слишком далеко летать, ...
Ответить
Йост
1599365068
Денег у ТОП-клубов много, пусть полетают по необъятной нашей Родине. Надо бы чтобы еще и Енисей в РПЛ вышел.
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
7
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+