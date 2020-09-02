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    Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев: «Ставим перед «СКА-Хабаровском» задачу выйти в РПЛ»

    «СКА-Хабаровск» в следующем сезоне должен выступать в РПЛ. Такую задачу перед клубом поставил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

    «Вижу, что мы готовы к этому. Задачу выйти в РПЛ ставим, но про себя понимаем, что в случае ее выполнения мы будем очень серьезно модернизировать стадион. Единственная проблема — плохое футбольное поле. Также есть вопрос по Западной трибуне, где подрядчик некачественно выполнил работы по кровле. Мы всe доделаем, а стадион после снятия всех ограничений будет заполняться полностью. Пока же вместимость арены после согласования с Роспотребнадзором составляет десять процентов.

    Кстати, у клуба отсутствует тренировочная база. В Премьер-лиге придется выходить на совершенно другие расходы и якорного спонсора. В случае успеха будем этот вопрос обсуждать. План есть, повторюсь, что задачу по РПЛ ставим. Я уже познакомился с командой и болельщиками. Команда очень крепкая и добротная, имеет огромный потенциал для развития. Мне нравится их игра. Хабаровские болельщики очень дружные, у них хороший настрой на играх», – сказал Дегтярев «Р-Спорт».

    • «СКА-Хабаровск» отстает от второго места (прямая путевка в РПЛ) на два очка.
    • 5 сентября команд сыграет с «Торпедо» дома.
    • Хабаровчан тренирует Алексей Поддубский, под руководством которого команда уже играла в РПЛ.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 21:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +189

      Nikita Suarez 29 минут назад

      Д•бил •банный..

      0
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      Рейтинг: +4522

      Рубинище 41 минуту назад

      хоть чем людей хотят занять, лишь бы перестали выходить на улицы.

      0
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      Рейтинг: +18108

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Выйти и снова зайти! По этому делу Хабаровск не переплюнуть.

      0
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      Рейтинг: +7976

      alarm 1 час назад

      дегтярёву нужно прийти в спартак на место федуна, а не фургала.
      1) москвич
      2) гей
      3) любит баню
      всё сходится, идеальный кандидат. ну хотя бы вместо цорна))

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