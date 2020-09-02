Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев: «Ставим перед «СКА-Хабаровском» задачу выйти в РПЛ»

«СКА-Хабаровск» в следующем сезоне должен выступать в РПЛ. Такую задачу перед клубом поставил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Вижу, что мы готовы к этому. Задачу выйти в РПЛ ставим, но про себя понимаем, что в случае ее выполнения мы будем очень серьезно модернизировать стадион. Единственная проблема — плохое футбольное поле. Также есть вопрос по Западной трибуне, где подрядчик некачественно выполнил работы по кровле. Мы всe доделаем, а стадион после снятия всех ограничений будет заполняться полностью. Пока же вместимость арены после согласования с Роспотребнадзором составляет десять процентов.

Кстати, у клуба отсутствует тренировочная база. В Премьер-лиге придется выходить на совершенно другие расходы и якорного спонсора. В случае успеха будем этот вопрос обсуждать. План есть, повторюсь, что задачу по РПЛ ставим. Я уже познакомился с командой и болельщиками. Команда очень крепкая и добротная, имеет огромный потенциал для развития. Мне нравится их игра. Хабаровские болельщики очень дружные, у них хороший настрой на играх», – сказал Дегтярев «Р-Спорт».