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    Ван де Бек может взять 34-й номер в «Манчестер Юнайтед» в честь экс-одноклубника Нури

    Стало известно, какой игровой номер может выбрать после перехода в «Манчестер Юнайтед» полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек.

    По информации Daily Mail, вероятно, голландец возьмет 34-й номер в честь бывшего одноклубника Абдельхака Нури.

    Экс-хавбек «Аякса» два года, восемь месяцев и 19 дней пробыл в коме, из которой вышел только в марте этого года.

    8 июля 2017 года Нури потерял сознание во время товарищеского матча с «Вердером». Тогда у него диагностировали необратимое повреждение мозга.

    Ван де Бек – близкий друг Нури. Они вместе выступали еще в академии «Аякса», а затем и в основной команде.

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    Источник: Daily Mail

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