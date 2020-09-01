Антон Миранчук: «Когда вернусь в клубную раздевалку и не увижу Лешу, будет тяжело»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук высказался о переходе брата в «Аталанту».

— Леша советовался с тобой перед трансфером в «Аталанту»?

— Тут нелегко давать советы. «Аталанта» выходит на топовый уровень — для него это отличное предложение. Верю, что брат раскроется в чемпионате Италии и классно покажет себя.

— Как Миранчук может грамотно вписаться в эту команду?

— Леша профессионал с хорошей игрой и головой. Там тренер, который работает на атлетичный футбол и физику. Это даже хорошо для брата. Уверен, все сложится хорошо.

— Ты переживаешь из-за переезда близкого человека?

— Пока я до конца не осознал. Когда вернусь в клубную раздевалку и не увижу Лешу, будет тяжелый момент. Надеюсь, мы скоро встретимся на футбольном поле, — сказал Антон.