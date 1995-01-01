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    Антон Миранчук: «Когда вернусь в клубную раздевалку и не увижу Лешу, будет тяжело»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук высказался о переходе брата в «Аталанту».

    — Леша советовался с тобой перед трансфером в «Аталанту»?

    — Тут нелегко давать советы. «Аталанта» выходит на топовый уровень — для него это отличное предложение. Верю, что брат раскроется в чемпионате Италии и классно покажет себя.

    — Как Миранчук может грамотно вписаться в эту команду?

    — Леша профессионал с хорошей игрой и головой. Там тренер, который работает на атлетичный футбол и физику. Это даже хорошо для брата. Уверен, все сложится хорошо.

    — Ты переживаешь из-за переезда близкого человека?

    — Пока я до конца не осознал. Когда вернусь в клубную раздевалку и не увижу Лешу, будет тяжелый момент. Надеюсь, мы скоро встретимся на футбольном поле, — сказал Антон.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +414

      кран 10 минут назад

      Ходи в одевалку))))))

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    • ...
      Рейтинг: +12829

      silver29 1 час назад

      Зато когда увидишь поступление на карточку, про Лешу и не вспомнишь.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3607

      dinar7777dinar > silver29 54 минуты назад

      )))

      0
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