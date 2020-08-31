Семин: «Наверное, «Локомотив» получит за Миранчука 8 миллионов. Куда пойдут остальные деньги?»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин порассуждал о сумме трансфера полузащитника Алексея Миранчука из московского клуба в «Аталанту».

– Говорят, «Локомотив» получит даже меньше, чем 14,5 миллионов евро...

– Наверное, «Локомотив» получит 8 миллионов. Куда пойдут остальные деньги? На это должны ответить руководители клуба.