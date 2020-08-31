Семин: «Наверное, «Локомотив» получит за Миранчука 8 миллионов. Куда пойдут остальные деньги?»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин порассуждал о сумме трансфера полузащитника Алексея Миранчука из московского клуба в «Аталанту».
– Говорят, «Локомотив» получит даже меньше, чем 14,5 миллионов евро...
– Наверное, «Локомотив» получит 8 миллионов. Куда пойдут остальные деньги? На это должны ответить руководители клуба.
- 8 миллионов евро – сумма отступных, которая была прописана в контракте Миранчука с «Локо».
- Журналист Сергей Егоров предполагал, что клуб получит 10 миллионов, а разница достанется футболисту и его агенту.
Источник: «РБ-Спорт»