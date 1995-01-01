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    Семин: «Наверное, «Локомотив» получит за Миранчука 8 миллионов. Куда пойдут остальные деньги?»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин порассуждал о сумме трансфера полузащитника Алексея Миранчука из московского клуба в «Аталанту».

    – Говорят, «Локомотив» получит даже меньше, чем 14,5 миллионов евро...

    – Наверное, «Локомотив» получит 8 миллионов. Куда пойдут остальные деньги? На это должны ответить руководители клуба.

    • 8 миллионов евро – сумма отступных, которая была прописана в контракте Миранчука с «Локо».
    • Журналист Сергей Егоров предполагал, что клуб получит 10 миллионов, а разница достанется футболисту и его агенту.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1488

      srg38 1 час назад

      В карман одному ублюдку Васе

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