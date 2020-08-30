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  • Семин – о трансфере Миранчука: «Непонятно, как могли его продать за 14 миллионов. Это говорит о квалификации наших руководителей»

Семин – о трансфере Миранчука: «Непонятно, как могли его продать за 14 миллионов. Это говорит о квалификации наших руководителей»

30 августа 2020, 19:09
27

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался по трансферу полузащитника москвичей Алексея Миранчука в «Аталанту».

«Желаю удачи Леше. «Аталанта» сделала потрясающий трансфер. Они за минимальное количество денег купили отличного игрока.

От Миранчука многое зависит – он попал в команду, где большое внимание уделяется физике. По здоровью он к этому полностью готов.

Что касается «Локомотива», то к Лиге чемпионов команды обычно усиливаются. Команды там представляют страну, лигу, а у нас все наоборот. Отпускают лучших. Если Головин уехал в «Монако» за максимальную сумму — 30 миллионов — это можно понять, а 14 миллионов — это непонятно. Это говорит о квалификации наших знаменитых руководителей», – прокомментировал сделку Семин.

  • Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива» после сегодняшнего матча с «Зенитом» (0:0).
  • Он провел за команду 228 матчей, забив 43 гола и сделав 45 ассистов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Аталанта Миранчук Алексей Семин Юрий
Комментарии (27)
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Томик
1598804169
Да за 10 его продали вообще. Кого купят на эти деньги?
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1598804349
Ну Палыч не упустит шанса бросить камень в огород руководства Локомотива. По факту - за Головина заплатили 30 миллионов, потому что у Монако российский владелец и он хотел видеть в команде российского футболиста, больше бы никто за Головина столько не заплатил. Аталанта клуб небогатый, и рассчитывать на большее не приходилось. За 30 Миранчука разве что в Зенит можно было продать.
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Nerlinger
1598804487
за 30-к продали, сказали за 10, 20-к по карманам ... Старая схема в бюджетных клубах
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Skull_Boy
1598805757
У Палыча что уже маразм разыгрывается или включает режим жалкой никому не нужной брошенной собачки и 14 млн за него это еще много учитывая, что он не игрок сборной и учитывая рынок наших игроков, которого вообще нет и покупать россиянина это кот в мешке и в 90% пустая трата денег и не сильно удивлюсь, что уже летом 21 года будет в Зените
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mamba9090909
1598807327
)))) Аталанта ещё пожалеет о растрате.)))
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житель СПб
1598810065
В общем, я то же самое уже раньше писал. Пожалуйста, не обвиняйте и меня в маразме...
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Юрий Крутько
1598810489
Как всегда, Юрий Павлович прав- отдали Алексея,можно сказать,даром...
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adverieacrocup
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Ганнибал Лектор
1598848303
Все зависит от целей, преследуемых продавцами. Продать с выгодой для клуба, как сделал Рибалта с Паредесом, либо продать с выгодой для себя, как сделали Лосюк и Кикнадзе. И те, и другие - топ, но цели разные...
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zigbert
1598881337
Конечно для Локомотива это потеря. Можно было бы продать дороже. Но что поделаешь, результатом сделки оказались удовлетворены обе стороны.
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