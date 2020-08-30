Семин – о трансфере Миранчука: «Непонятно, как могли его продать за 14 миллионов. Это говорит о квалификации наших руководителей»

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался по трансферу полузащитника москвичей Алексея Миранчука в «Аталанту».

«Желаю удачи Леше. «Аталанта» сделала потрясающий трансфер. Они за минимальное количество денег купили отличного игрока.

От Миранчука многое зависит – он попал в команду, где большое внимание уделяется физике. По здоровью он к этому полностью готов.

Что касается «Локомотива», то к Лиге чемпионов команды обычно усиливаются. Команды там представляют страну, лигу, а у нас все наоборот. Отпускают лучших. Если Головин уехал в «Монако» за максимальную сумму — 30 миллионов — это можно понять, а 14 миллионов — это непонятно. Это говорит о квалификации наших знаменитых руководителей», – прокомментировал сделку Семин.