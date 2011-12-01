Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    Семин – о трансфере Миранчука: «Непонятно, как могли его продать за 14 миллионов. Это говорит о квалификации наших руководителей»

    Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался по трансферу полузащитника москвичей Алексея Миранчука в «Аталанту».

    «Желаю удачи Леше. «Аталанта» сделала потрясающий трансфер. Они за минимальное количество денег купили отличного игрока.

    От Миранчука многое зависит – он попал в команду, где большое внимание уделяется физике. По здоровью он к этому полностью готов.

    Что касается «Локомотива», то к Лиге чемпионов команды обычно усиливаются. Команды там представляют страну, лигу, а у нас все наоборот. Отпускают лучших. Если Головин уехал в «Монако» за максимальную сумму — 30 миллионов — это можно понять, а 14 миллионов — это непонятно. Это говорит о квалификации наших знаменитых руководителей», – прокомментировал сделку Семин.

    • Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива» после сегодняшнего матча с «Зенитом» (0:0).
    • Он провел за команду 228 матчей, забив 43 гола и сделав 45 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:09
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +868

      Юрий Крутько 17 минут назад

      Как всегда, Юрий Павлович прав- отдали Алексея,можно сказать,даром...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2030

      baden69 > Юрий Крутько 15 минут назад

      Ага, особенно при 8 миллионах отступных...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3394

      житель СПб 24 минуты назад

      В общем, я то же самое уже раньше писал. Пожалуйста, не обвиняйте и меня в маразме...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2420

      mamba9090909 1 час назад

      )))) Аталанта ещё пожалеет о растрате.)))

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9502

      Skull_Boy 1 час назад

      У Палыча что уже маразм разыгрывается или включает режим жалкой никому не нужной брошенной собачки и 14 млн за него это еще много учитывая, что он не игрок сборной и учитывая рынок наших игроков, которого вообще нет и покупать россиянина это кот в мешке и в 90% пустая трата денег и не сильно удивлюсь, что уже летом 21 года будет в Зените

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +983

      Валерий2705 > Skull_Boy 19 минут назад

      Так это уже немного другой вопрос. Ответь тогда, кого хотя бы равнозначного Локомотиву купить под Лч за эти деньги?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9502

      Skull_Boy > Валерий2705 7 минут назад

      Нидерланды, Франция и Бельгия в помощь, если скауты совсем полнейшие л0хи и ничего не смыслят, то Африка и Латина в руки

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +394

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Он заколебал при любой ситуации хейтить руководства Локомотива! Головина никто бы не купил за 30, если б у него год по контракту остался бы! К тому же он на 2,5 года моложе Миранчука был! Да еще и на ЧМ засветился!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41258

      portero 1 час назад

      Так это итальянцы, там могли нужным людям чуток приплатить или скидку 99% на жильё в Италии сделать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1956

      Nerlinger 1 час назад

      за 30-к продали, сказали за 10, 20-к по карманам ...
      Старая схема в бюджетных клубах

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1170

      Play 1 час назад

      Ну Палыч не упустит шанса бросить камень в огород руководства Локомотива. По факту - за Головина заплатили 30 миллионов, потому что у Монако российский владелец и он хотел видеть в команде российского футболиста, больше бы никто за Головина столько не заплатил. Аталанта клуб небогатый, и рассчитывать на большее не приходилось. За 30 Миранчука разве что в Зенит можно было продать.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2030

      baden69 > Play 17 минут назад

      За двоих братьев 30-ка и то много, максимум 20-25 за паспорта, а без паспорта и 15 за двоих слишком много.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3890

      Томик 2 часа назад

      Да за 10 его продали вообще. Кого купят на эти деньги?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +137

      kan85 > Томик 1 час назад

      Стесняюсь спросить - откуда такая информация?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3890

      Томик > kan85 1 час назад

      Локомотив. инфо, газета. ру, бомбардир. Такого уровня пока. Из первоисточника нет, извини.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3394

      житель СПб > kan85 25 минут назад

      Имелось ввиду, что из 14 Локомотив получит 10. Остальные - распределяются (Первая школа и т.д.). Так теперь положено.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98846
    #2
    zigbert
    78842
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru